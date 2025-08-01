“Yangınlara karşı önlem alınmalı”

Kıbrıs’ın güneyinde yaşanan yangın felaketi ile ilgili binlerce kişi dün akşam Limasol’da eylem düzenlendi, hükümetin yetersiz müdahalesine tepki göstererek sorumluluk talep etti.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Molos sahil şeridinde saat 18.30’da başlayan eylem, katılımcıların sloganlar eşliğinde eski limanına doğru yürüyüşüyle devam etti.

Eylem sırasında herhangi bir olay yaşanmadı. Çevik kuvvet ekipleri yürüyüş boyunca gruba eşlik etti.

Sosyal medya üzerinden organize edilen eylemin öncülüğünü 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sofia Pericleous yaptı.

Göstericiler, 120 kilometrekarelik alanın kül olduğu ve çok sayıda evin yandığı felaketin tekrar yaşanmaması için etkin önlemler alınması çağrısında bulundu.