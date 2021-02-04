Yangında ağır yaralanan Baflı yaşamını yitirdi
Alayköy’de, 31 Ocak’ta evinde çıkan yangında ağır yaralanan 75 yaşındaki Firdevs Baflı yaşamını yitirdi.
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Alayköy’de, 31 Ocak’ta evinde çıkan yangında ağır yaralanan 75 yaşındaki Firdevs Baflı yaşamını yitirdi. Polisten yapılan açıklamaya göre Baflı, tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybetti.
Açıklama şu şekilde: Ani ve Gayri Tabii Ölüm
31 Ocak tarihinde Alayköy'de meydana gelen yangın sonucu ağır şekilde yaralanan 75 yaşındaki Firdevse BAFLI, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 3.2.2021 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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