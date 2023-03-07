Yangın soruşturmasına ek tutukluluk

Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde meydana gelen feci yangınla ilgili tutuklanan O.Ç. ve M.B. isimli iki kişi “Tedbirsizlik ve İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebep Olmak” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Mustafa Özmüezinler Sırdaş Yatak isimli fabrikanın çatı kısmında kaynak yapan iki kişinin, iş yerinin yangın çıkmasını önlemek için görevlendirmiş olduğu gözlemcilerin bulunmadığı bir sırada kaynak yapmaları sonucu çıkan kıvılcımların fabrika içerisindeki sünger ve şilteler üzerine sıçradığını ve yangına neden olduklarını söyledi.

Polis yangın işletmenin büyük bir kısmı içerisindeki makinler, hammaddeler ve şiltelerin yanmasına, ayriyeten çıkan yangının işletmenin yan kısmında bulunan Hasnihon Cyp Otobak isimli araç tamir atölyesine sıçradığını söyledi.

Polis akabinde söz konusu atölyede bulunan GF 208 plakalı aracın tamamen, araç yıkama makinesinin, araç köpük makinesinin, iş yerinin dış cephesinde bulunan 5 adet klimanın yanarak hasar görmesine sebep olunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, hasar tespitinin yapılacağını belirterek zanlıların ilk etapda soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çelikerzanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.