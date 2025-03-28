Yalınkaya: “Öğretmenlerimiz elleri öpülesi bir mücadele veriyor, yanlarındayız”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, “’özgürlük’ adı altında okullarda yaratılan suni gündem ve kaosun karşısında mücadele veren" öğretmenlerin yanlarında olduklarını" belirtti.

Sendikadan verilen bilgiye göre, yazılı açıklama yapan Yalınkaya, bugün İrsen Küçük Ortaokulu’nda yaşananların “utanç verici olduğu kadar” planlı bir dayatma olduğunu iddia ederek, “mücadele veren, bu mücadelede ezilen ama dik durmaya devam eden öğretmenlerin elleri öpülesi bir direniş" sergilediklerini kaydetti.

“İthal sorunlarla yerli problem yaratamayacaksınız.” diyen Yalınkaya, toplumun geçmişten beri yaşadığı şekle ayak uydurulması gerektiğini ifade etti.