Yalınkaya güven tazeledi

Atatürk Spor Salonu’nda geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan BES 36. Genel Kurulu’nda Başkan Mustafa Yalınkaya bir kez daha üyelerin takdirini kazanarak Başkan seçildi.

Kendisine güvenen ve dördüncü kez Başkanlığı layık gören tüm üyelere teşekkür eden Yalınkaya, yeni dönemde de Belediye emekçilerin haklarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi Genel Kurul’da belirlenen Yönetim Kurulu ve Denetleme ve Disiplin Kurulu organlarına seçilen isimler şöyle;

Yönetim Kurulu:

Mustafa Yalınkaya (Başkan)

Mithat Arsu (Genel Sekreter)

Ahmet Demiray (Mali Sekreter)

Huriye Yulaç (Üye)

Fatoş K. Katrancıoğlu (Üye)

Ecevit Güneş İnançoğlu (Üye)

Elif Numan (Üye)

Evren Hüseyin Zabit (Üye)

Ayhan Kalaycılar (Üye)

Ulus Arpalıklı (Üye)

Fatih Arslan (Üye)

Ali Doymuş (Üye)

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Denetleme Kurulu:

Fatoş Anter (Başkan)

Ecvet Orhon (Üye)

Tokay Kastanbollu (Üye)

Disiplin Kurulu:

Ayşıl Nilden (Başkan)

Hüseyin Kaymaklılı (Üye)

Toykan Özdamar (Üye)