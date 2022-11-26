YENIDUZEN ADVERTORIAL

Entrikalarını ardı ardına birbirini izlediği Yalı Çapkını dizisi her Star TV’de izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Dizinin ilk sezonu olmasına rağmen konusunun ilginç olması dizinin birkaç sezon daha devam edebileceğini gösteriyor. Dizi gelenekler ve İstanbul’da yaşamı birleştirmeye çalışan bir ailenin fertlerinin yaşadıklarını konu alıyor. Dizinin ilk bölümünde İstanbul’da rahat ve kontrolsüz bir hayat yaşayan Ferit’in dedesi Halis Ağa’nın bu durumu fark etmesi ile başlıyor. Dedesi Ferti’i çok sevse de onun bu yaşantıdan kurtulmasını ve güzel bir evlilik yapmasını istemektedir. Halis Ağa bu düşüncesini hayata geçirerek Ferit’i Gaziantep’li bir aile kızı ile evlendirmek ister. Bu planını uygulaması içinde büyük gelinini, görevlendirir. Ferit bunu istemese de dedesinin sözünden çıkmayı da göze alamaz.

Yalı Çapkını Dizisi Kadrosu

Yalı Çapkını dizisi dram ve romantik kategorisinde incelenebilecek bir yapım. Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer oynuyor. Ayrıca dizide Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar gibi tanınan oyuncular bulunuyor. Dizinin senaryosu Mehmet Barış Günger’e ait. Dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nun bir hikayesinden televizyona uyarlanmıştır. Dizinin yönetmenlik koltuğunda ise Burcu Alptekin bulunuyor. Dizinin ilgi çekici konusu izleyicileri ekrana bağlamaya devam ediyor. Her geçen gün dizinin takipçileri artmaya ederken dizinin konusu da ilginç bir hal almaya başladı.

Yalı Çapkını Dizisi Hangi Kanalda ve Kaçta?

Yalı Çapkını dizisi her Cuma akşamı saat 20.00’de izleyicileri ile buluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosu, hikayesi izlenme rekorları kırmasını sağlıyor. Cuma akşamları en çok izlenen dizler arasında yerini kısa sürede alan bu dizi son bölümünde yaşananlarla izleyiciyi etkilemeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde Suna eve dönüyor. Suna eve döndüğünde Ferit, Seyran ve Yusuf arasında yaşananlar yavaş yavaş ortaya çımaya başlıyor.

Dizinin son bölümünde Ferit Seyran’ı şaşırtmak için gitar çalarak şarkı söyledi. Ferit’in söylediği Yalan şarkısı izleyicilerden tam not aldı. Dizinin yeni bölümleri izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak; https://www.ddizi.pro/