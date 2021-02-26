"Yalanlar gerçeği kapatamaz"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, (KTGB) aşılama konusunda açıklama yaparak, kendileri hakkında söylenilenlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Basın emekçilerine yönelik aşılama sürecinde tüm sendika ve örgütlerle birlikte hareket edildiğini anlatan Gazeteciler Birliği, tüm kurumlardan isim listesi istenildiği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde bugüne kadar görev alan tüm yönetimlerimiz hep gerçekler ışığında doğru kararlar alarak bunları uygulamaya koymuştur. Bugünkü yönetim kurulumuz da ayni uygulamaları üyelerinin ve basın emekçilerinin menfaatlerini gözeterek çalışmalarına aralıksız sürdürmektedir.

KIBRIS Gazetesi’nde bugün kendileri tarafından kurulan sendika olan “KKTC Kıbrıs Medya Grubu Çalışanları Sendikası” (KIBRIS SEN) adına tam sayfa verilen ilanda aşı konusunda yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamakla birlikte tamamen yalandan ibaret olduğunu ifade etmek isteriz.

Bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz sağlık konusunda bile “Çamur at izi kalsın” diye halkımızı yanıltıcı, gerçek dışı yapılan bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz.

Dünyada halen aşıya ulaşamayan 130 ülke mevcutken, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye verdiği aşıları bile sadece kendi kurumuna yaptırmak için uğraş veren çıkarcı ve yancı bu tavırları tasvip etmediğimizi de belirtmek isteriz.

Basın çalışanlarının aşılanması KTGB ile birlikte Basın Sen, Bay Sen, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Dış Basın Birliği, Kameramanlar Derneği, TAK’da örgütlü iki sendikadan biri olan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Yenidüzen ve SIM TV’de örgütlü DEV-İŞ ile tüm basın sektörünü ele alacak şekilde ortak hareket edilmiştir.

Aşılamada basın çalışanlarının sürekli dışarda olduklarından dolayı riskli grubuna alınması konusunda 15 Ocak 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na yapılan bir yazı ile bildirilmiş ve onay alınmasının ardından basın emekçilerine aşılama tarihi verilmiştir.

Aşılamada öncelik ilk etapta 65 yaş üzeri üyeler, dışta görev yapanlar, kronik hastalığı olanlar ve stüdyoya konuk çağıranlar, ikinci etapta ise diğer çalışanların aşılanması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

İlk önce tüm örgütler kendi üyelerine mesaj atmış ve aşılanmak isteyenlerin üye olduğu örgüte isminin yazdırılması istenmiştir. KIBRIS Medya Grubu’ndaki üyelere de SMS’ler gitmiş ve ismini yazdıranlar olmuştur. Hatta bizzat oraya gidilip aşılanmak isteyenlerin isimlerini yazılması istenmiştir. Alınan cevap ise KIBRIS SEN’in Sağlık Bakanlığı’na başvurarak sadece kendi çalışanlarının aşılanmasını talep ettiği yönünde olmuştur. Ancak, buna rağmen KIBRIS Gazetesi’nden bazı üyeler aşılamaya yazılmış hatta aşılanmaya gelenler de olmuştur. Sağlık Bakanlığı kayıtlarında bunlar mevcuttur. KIBRIS Gazetesi’nde geçmişte çok sayıda gazeteci ve üyemiz bulunurken, son yıllarda bu sayının çok azaldığını da görmekteyiz.

Tüm bu gerçekler ışığında halkımıza ve basın emekçilerimize özellikle de sağlık konusunda yalan yanlış açıklamalar yapılması kabul edilebilir değildir.

Tüm dünya aşıya ulaşmaya çalışırken sağlığın alet edilerek yalanlarla dolu yapılan bu açıklamaları halkımızın takdirine bırakıyoruz."