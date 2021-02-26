"Basın çalışanlarının aşılanması için hiçbir ayrım yapılmadı"

Basın Emekçiler Sendikası (Basın-Sen), geçen hafta basın sektörü çalışanlarına yapılan aşılamaya tüm basın çalışanlarının katılamadığına dair iddialara yanıt verdi.

Basın-Sen açıklamada bulunarak, basında örgütlü sekiz sendikanın hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm basın camiasının aşılanması için müracaatta bulunduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın da sekiz örgütle hareket edip Kıbrıs Medya Grubu dâhil tüm basını aşılamaya karar verdiğini, ancak Kıbrıs Medya Grubu’nun “kendi çalışanlarının ayrı aşılanacağını” bildirerek, katılmalarını engellediğini ileri sürdü.

Açıklamada, “Sözde sendika sadece Kıbrıs Medya Grubu çalışanlarının aşılanması işin Sağlık Bakanlığı'na başvurmuştu. Aradaki bencillik, ego ve anlayışı toplumumuzun takdirine bırakıyoruz. Sonuç olarak Sağlık Bakanlığı sekiz örgütle hareket edip Kıbrıs Medya Grubu dahil tüm basını aşılamaya karar verdi” denildi.

Basın emekçilerine Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testi yapıldığında da, Kıbrıs Medya Grubu çalışanlarının katılımının Nur Nadir tarafından engellenmeye çalışıldığını kaydeden Basın-Sen, çalışanların kendilerine ulaştığını, sendika başkanının da Asil Nadir’i arayarak sorunu çözdüğünü, Kıbrıs Medya Grubu çalışanlarının bu sayede PCR testi yaptırabildiklerini belirtti.