“Yalan söylediği ortaya çıkınca kaçtı”

Cumhuriyet Meclisi’nde CTP’li vekillerle Meclis Başkanı Zorlu Töre arasında “yalan” tartışması yaşandı, tansiyon yükseldi.

Meclis kürsüsüne çıkan Töre, CTP Milletvekillerini “Türkiye’ye teşekkür etmeyi bilmemekle” suçladı, “TBMM Başkanına bir otelde yemek verdik, divandaki muhalefet vekilleri bu yemek için ‘hayır’ oyu kullandı” iddiasında bulundu.

Bunun üzerine yerinden konuşan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “İspatla, ispatlamazsan namertsin” dedi.

Bu sırada “Ey Kıbrıs Türk halkı, duy bunları” diyen Töre, “Meclis yemek veriyor, ona bile hayır diyorlar” dedi, “hayır” oyunun tutanaklarda yer aldığını söyledi.

Bunun üzerine Barçın, “Yalan söylüyorsun. İspatlamak zorundasın. Getir o divan kararını” çağrısında bulundu, Mecliste tansiyon yükseldi.

öre’nin kürsüden inmesinin ardından ortamı yatıştıran Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenfe, “Ortada çok ciddi bir yanlış ifade var. Utanarak ‘yalan’ olduğunu ifade etmek zorundayım. İlgili yemeği divana haber vermeden düzenlediniz. Meclis Başkan Yardımcısını bile yemeğe davet etmediniz. Sonra da divana geriye dönük karar aldırdınız. Biz sizin adınıza utandığımız için bu konuyu gündeme getirmemiştik” dedi.

Özdenefe’nin “yalan” sözünü sarf ettiği sırada Töre, salondan ayrıldı.

CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekillerine seslenerek, “Bu adam faşisttir. Bu adam jurnallemek üzerine var olmuştur. Bu adamı lütfen korumaya çalışmayın” dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise “yalan söylediği ortaya çıkar çıkmaz kapıyı açıp kaçan birinden söz ediyoruz. Söylediği doğru olsa burada kalır ve tutanakları getirirdi” şeklinde konuştu.