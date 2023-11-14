Yalan, ötekileştirme, hakaret…

Meclis’e ait tamirde olan araçlara benzin aldırdığı iddialarına tatmin edici bir cevap vermeyen ve Divan kurulunun konuyu Maliye Teftiş Kurulu’na havale etmesine izin vermek yerine, saldırıya geçmeyi yöntem olarak seçen Zorlu Töre, önce YENİDÜZEN’e, sonra da muhalefete yüklendi.

Meclis Başkanı Töre, YENİDÜZEN’in “98 oktan usulsüzlük” manşetine “süper yalan” diyerek “usulsüzlük” iddialarını yanıtladı:

Akaryakıt usulsüzlüğü iddialarına ilişkin YENİDÜZEN’in “98 oktan usulsüzlük” manşetine işaret eden Töre, “Bunları kabul etmiyorum, reddediyorum. Başta YENİDÜZEN gazetesi olmak üzere süper yalanlar üzerinden saldırıyorlar” şeklinde konuştu.

Töre, “burada usulsüzlük, hırsızlık ve vurgun yoktur; hata vardır” dedi.

Töre, şöyle devam etti:

“Şoförler de itiraf etti, benzin istasyonundan görüntüler alındı. Bu araca benzin alındı ama yanlışlıkla plakası 98 yerine 99 yazıldı. Bu yine meclisin araçlarına yazıldı. Hasan Küçük bunu gördü ve ifade etti. Ama bu hata bir usulsüzlük bir sirkat bir çıkar değildir. Görüntülerle tespit edildi.”

Töre, “Burada da 3 bin TL civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Meclis arabalarına alınan bu benzinle, hizmet verilmesi için gayret gösterildi” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın “siz eşinizin aracına 001 plakasını taktığınızı söylemediniz mi?” sorusu üzerine Töre şu yanıtı verdi:

“Makam aracı bozulmuştu. Üst makamlara ziyaretim olacaktı, uygun araç istedim, olmadığı söylendi. Meclisin itibarı doğrultusunda, bunun gayreti içerisinde adımlar attım. Bir menfaat, suiistimal söz konusu değil. Kural hatası olabilir ama bakın Mecliste Fazilet Hanım’ın aracı arıza yapsa kullanacağı başka arabası yok.”

Töre, daha sonra konuyu, “Türkiye’ye şükrana” bağladı; CTP Milletvekillerini “Türkiye’ye teşekkür etmeyi bilmemekle” suçladı, “TBMM Başkanı’na bir otelde yemek verdik, divandaki muhalefet vekilleri bu yemek için ‘hayır’ oyu kullandı” iddiasında bulundu.

Bunun üzerine yerinden konuşan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “İspatla, ispatlamazsan namertsin” dedi.

Bu sırada “Ey Kıbrıs Türk halkı, duy bunları” diyen Töre, “Meclis yemek veriyor, ona bile hayır diyorlar” dedi, “hayır” oyunun tutanaklarda yer aldığını savundu.

Bunun üzerine Barçın, “Yalan söylüyorsun. İspatlamak zorundasın. Getir o divan kararını” çağrısında bulundu, Mecliste tansiyon yükseldi.

Bu sırada “Ey Kıbrıs Türk halkı, duy bunları” diyen Töre, “Meclis yemek veriyor, ona bile hayır diyorlar” dedi, “hayır” oyunun tutanaklarda yer aldığını söyledi.

Bunun üzerine Barçın, “Yalan söylüyorsun. İspatlamak zorundasın. Getir o divan kararını” çağrısında bulundu, Mecliste tansiyon yükseldi.

Töre’nin kürsüden inmesinin ardından ortamı yatıştıran Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenfe, “Ortada çok ciddi bir yanlış ifade var. Utanarak ‘yalan’ olduğunu ifade etmek zorundayım. İlgili yemeği divana haber vermeden düzenlediniz. Meclis Başkan Yardımcısını bile yemeğe davet etmediniz. Sonra da divana geriye dönük karar aldırdınız. Biz sizin adınıza utandığımız için bu konuyu gündeme getirmemiştik” dedi.

Özdenefe’nin “yalan” sözünü sarf ettiği sırada Töre, salondan ayrıldı.

CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekillerine seslenerek, “Bu adam faşisttir. Bu adam jurnallemek üzerine var olmuştur. Bu adamı lütfen korumaya çalışmayın” dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise “yalan söylediği ortaya çıkar çıkmaz kapıyı açıp kaçan birinden söz ediyoruz. Söylediği doğru olsa burada kalır ve tutanakları getirirdi” şeklinde konuştu.