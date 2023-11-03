Yaklaşık 7 bin yabancı Gazze'yi terk etmeyi bekliyor

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başlamasından sonra Gazze'yi terk etmek isteyen yabancılar, çifte vatandaşlar ve yaralılar için ilk kez dün açılan Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlere bugün de devam edildi.

Mısır Kızılayı'nın teyit ettiği bilgilere göre, bugün yabancı ülke vatandaşları ile çifte vatandaş olan Filistinlilerden oluşan 400 kişi Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçti. Gün sonuna kadar yabancı ülke pasaportuna sahip yaklaşık 200 kişinin daha sınırı geçmesi bekleniyor. Geçiş yapanlar arasında yaralılar da bulunuyor.

Filistinli sınır yetkilileri tarafından hazırlanan listede 400'ü ABD, 50'si Belçika, 24'ü Yunanistan, 23'ü Hırvatistan, 20'si Hollanda ve 17'si Sri Lanka vatandaşı olmak üzere 15 ülkeden toplam 596 kişinin ismi yer alıyor. Filistinli yetkililer, bu listede yer alan isimlere geçiş noktasına gelme çağrısı yapmıştı.

Mısır'ı 7 bin kişinin tahliyesi için hazırlanıyor

Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı İsmail Hayrat, toplam 7 bin yabancı ve çifte vatandaşın çatışmaların sürdüğü Gazze Şeridi'nden tahliyesi için yardım edeceklerini söyledi. Yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ile bir araya gelen Hayrat, "Gazze'deki yabancı ülke vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliyesi ve kabulünün kolaylaştırılması için" Mısır'ın hazırlık yaptığını belirtti. Hayrat, tahliye edileceklerin "60'dan fazla ülkeden yaklaşık 7 bin kişiyi" kapsadığını kaydetti.

Katar'ın arabuluculuğu ile İsrail, Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas, ABD ve Mısır arasında sağlanan uzlaşma uyarınca Refah Sınır Kapısı dün yabancıların, çifte vatandaşların ve yaralıların Mısır'a geçişi için açılmıştı. Mısırlı yetkililerin verdiği bilgilere göre, dün 361 yabancı ile 46 yaralı Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçiş yapmıştı. Refah Sınır Kapısı 21 Ekim'de de yardım malzemesi taşıyan tırların geçişi için açılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından İsrail Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulamaya başlamıştı. Refah Sınır Kapısı'nın yabancıların ve çifte vatandaşların geçişi için açılması konusunda çatışmaların başlamasından bu yana görüşmeler yürütülüyordu. Bu görüşmelere dair bilgi sahibi olan bir kaynak Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Katar'ın arabuluculuğundaki uzlaşma için "Bu Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerle bağlantısı olmayan bir mutabakat" demişti.