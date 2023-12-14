Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı

Lefkoşa'da dün bir apartmanın ikinci katından düşen 28 yaşındaki Osemwengıe Emmanuel Ighodaro yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Osemwengıe Emmanuel Ighodaro dün saat 18.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı, Lefkoşa’da bulunan bir apartmanın ikinci katından yaklaşık altı metre yükseklikten zemine düşerek, yaralandı.

Osemwengıe Emmanuel Ighodaro, olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, Yoğun Bakım Servisi'ne müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.