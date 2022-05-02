"Yakıt değişim ücreti” yargıya taşınıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) elektrik faturalarına bu ay yansıtmaya başladığı ve vatandaşlardan büyük tepki toplayan "Yakıt değişim ücretinin" özellikle güneş enerjisi sistemi sahibi olan abonelere de faturalanması yargıya taşınıyor.

Solar sistem kullanan ve KIB-TEK’in faturalandırmasındaki "Yakıt değişim ücretinin" yasa dışı olduğunu ifade eden Mustafa Gürkan, sosyal medyada kendisiyle aynı durumda olan abonelerle örgütlenerek, KIB-TEK’in geri adım atmaması halinde konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştüklerini, Amcaoğlu’nun Bayram’dan sonra konuyla ilgileneceği sözünü aldığını anlatan Mustafa Gürkan, “Bu kararı desteklemediğini söyledi, 16 Mayıs günü itibari ile, zaten yasal olmayan bu süreci öncelikli olarak ara emri ile başlayarak hukuk kanadına taşıyacağız” dedi.

Gürkan, birçok kişiden destek aldığını da anlatırken konun takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Elektrik faturalarında "Yakıt değişim ücreti" adı altında yeni bir birim

Elektrik faturasında tarife değişikliği ile indirim beklentisi içinde olan vatandaş, KIB-TEK’in devreye koyduğu bazı yeni uygulamalarla yine kabarık faturalarla karşılaştı.

Vatandaşa gel meye başlayan elektrik faturalarında "Yakıt değişim ücreti" adı altında yeni bir birim eklendi. Sabit olmayan ve her vatandaşa farklı yansıtılan bu yeni vergi nedeniyle uygulama tepki topladı. Güneş enerjisi sistemi sahibi olan abonelere de söz konusu uygulama faturalandırıldı.

Mustafa Gürkan’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Dün yaptığım paylaşım sonrasında 200'ü aşkın dostumuz Bir çok iletişim kanalı üzerinden bana ulaştı ve yasal işlem için birlikte hareket etme konusunda desteğini belirtti..

Öncelikle onlara sessiz kalmadiklari için ayrıca teşekkür ederim..

Gün içinde yasal işlem başlatmak için çalışmalarımızı yaparken sayın Olgun Selçuk Amcaoğlu 'ndan bir mesaj geldi..

Akabinine telefonda yaptığımız konuşmayı sizlerle paylaşmak isterim..

Öncelikle kesinlikle hakli olduğunuzu bilmenizi isterim Mustafa dedi ve kendisinin göreve geleli 5 gun olduğunu, bu yapılanın kendisi tarafından gerceklesmedigini, bazi içte mekanizmalarin halen uzaklastirilmaya çalıştığını ve bu yapilanı desteklemedigini belirtti..

Yasal islem ve ara emri kararınıza sonuna kadar saygı duyduğumu bilmenizi isterim dedi ve dilerseniz bunu gerçekleştirebilirsiniz dedi..

Ama ben size söz veririm, bayramın hemen akabinine bu işi çözeceğim, sadece bana birkaç gün verin dedi...

Öncelikle muhatap alıp geri dönüş yaptığı ve ayrıca telefonda yaptığı açıklama için kendisine teşekkür ederim..

Yaptığınız açıklama ve sözünüzü göz önüne alarak,konun çözüleceğine dair inancımızı 15 mayıs'a kadar koruyacagimizi, bunun gerceklesmemesi durumunda, 16 mayıs günü itibari ile, zaten yasal olmayan bu süreci öncelikli olarak ara emri ile başlayarak hukuk kanadına tasiyacagimizi kendisine belirttiğim gibi sizinlede paylaşmak isterim...

Süreci takip eden ,susmayan ve destekleyen arkadasları da canı gönülden tekrardan selamlarım..”