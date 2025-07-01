Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Mezuniyet Töreni müzikal bir şölene dönüştü

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji, mezunlarını eğlenceli bir mezuniyet töreni ile geleceğe uğurladı. Mezunlar korosu, 12. sınıf öğrencilerinden oluşan müzik grubu ve öğrenci topluluklarının sahne performanslarıyla izleyenleri büyüleyen mezuniyet töreni, coşku dolu bir müzikal şölene dönüştü. Tören alanını dolduran aileler, öğretmenler ve davetliler unutulmaz anlara tanıklık etti.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin mezuniyet töreninin açılışında Okul Müdürü İlknur Şemi öğrencilere seslendi. Şemi’nin konuşmasının ardından Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in mesajı da mezunlarla paylaşıldı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel mesajında 21. yüzyılın dünyasında başarılı bireylerin yalnızca bilgiyle değil; aynı zamanda etik değerlerle, sorumluluk bilinciyle ve topluma karşı duyarlılıkla donatılmış olmaları gerektiğine vurgu yaparak “Bugün burada, bu anlayışla yetiştirdiğimiz bir jenerasyonu daha, büyük bir gururla geleceğe uğurluyoruz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Müdürü İlknur Şemi ise konuşmasında “Bugün burada, mezunlarımızın sadece akademik başarılarını değil, kültürel ve sanatsal gelişimlerini de büyük bir mutlulukla görüyoruz. Mezunlarımızın yeni yolculuklarında en iyi şekilde ilerleyeceklerine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji mezunlarının, bu yıl pek çok ülkenin prestijli üniversitelerden aldıkları kabullerle kendilerine büyük bir gurur yaşattığını söyleyen Şemi, “Bu başarılar, öğrencilerimizin donanımını ve vizyonunu yansıttığı kadar, okul olarak bizlerin verdiği eğitimin de kalitesini ortaya koyuyor. Mezunlarımızın her biriyle gurur duyuyor, yollarının açık olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.