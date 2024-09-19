Stanford Üniversitesi’nin yayımladığı araştırmada, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs’ta en fazla akademisyeni listede yer alan üniversite oldu.

Stanford Üniversitesi’nin dünyanın en etkili bilim insanlarını açıkladığı araştırmasında, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs’ta en fazla akademisyeni listede yer alan üniversite oldu. Yayınları, Elsevier veri tabanında yer alan akademisyenlerin değerlendirildiği liste “kariyer boyu” ve “son bir yıllık” performanslar baz alınarak hazırlandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nden 18 akademisyen, Stanford Üniversitesi tarafından dünyanın en etkili bilim insanları arasında yüzde 2’lik dilimde gösterildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 18 akademisyeni dünyanın en etkili bilim insanları arasında

“Uygulamalı Bilimler”, “Sanatlar ve Beşeri Bilimler”, “Ekonomik ve Sosyal Bilimler”, “Sağlık Bilimleri” ve “Doğa Bilimleri” olmak üzere beş ana alan altında 175 alt bilim kategorisinin incelendiği araştırmada Yakın Doğu Üniversitesi’nin 13 farklı alandan 18 akademisyeni listede yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri, Analitik Kimya, Yapay Zeka ve Görüntü İşleme, Kimya Mühendisliği, Eğitim, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Enerji, Çevre Bilimleri, Tıp, Genel Fizik, Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya, Ağ ve Telekomünikasyon, Optik alanlarından sıralamada yer aldı.

Listede Yakın Doğu Üniversitesi’nden; biyomoleküler kimya alanında Prof. Dr. Hüsnü Can Başer ve Prof. Dr. İhsan Çalış, Yapay Zeka ve Görüntü İşleme alanından Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Prof. Dr. Rahib Abiyev, Prof. Dr. Kamil Dimililer, Doç. Dr. Youssef Kassem ve Prof. Dr. Nadire Çavuş, genel fizik alanından Prof. Dr. Sameer M. Ikhdair ve Dr. Abdullahi Yusuf, optik alanından Doç. Dr. Yakup Yıldırım, analitik kimyadan Mir Ali Farajzadeh ve Prof. Dr. Mehmet Özsöz, elektrik ve elektronik mühendisliğinden Prof. Dr. Doğan İbrahim, kimya mühendisliği alanında Doç Dr. Aydin Hassani ile çevre bilimleri alanından Prof. Dr. Turgut Tursoy, Humphrey Adun ve Abraham A. Awosusi ile biyoistatistik alanından Dr. Kedir Hussein Abegaz yer aldı.

Günsel: “Bilim insanlarımızın, bilimsel çalışmaları ile böylesine prestijli bir platformda takdir edilmesi, üniversitemizin bilimsel üretkenliğine ve akademik gücüne olan inancımızı pekiştiriyor”

“Bilim insanlarımızın, bilimsel çalışmaları ile böylesine prestijli bir platformda takdir edilmesi, üniversitemizin bilimsel üretkenliğine ve akademik gücüne olan inancımızı pekiştiriyor” diyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Akademisyenlerimizin, Stanford Üniversitesi tarafından dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterilmesi, üniversitemizin uluslararası bilim camiasında sahip olduğu güçlü konumun en önemli göstergelerinden biri” ifadesini kullandı. Bu başarının, bilimsel gelişimin ve sürekli araştırmanın bir sonucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Günsel, “Akademik kadromuzun her bir üyesini yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Şanlıdağ: “Stanford Üniversitesi tarafından açıklanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, üniversitemizden 18 akademisyenin yer alması, disiplinlerarası bilimsel çalışmalarımızın gücünü ve niteliğini bir kez daha gözler önüne seriyor”

“Bilim insanlarımızın ve bilimsel yayınlarımızın dünya çapında bu denli geniş yankı bulmasından büyük bir gurur duyuyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Stanford Üniversitesi tarafından açıklanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, üniversitemizden 18 akademisyenin yer alması, disiplinlerarası bilimsel çalışmalarımızın gücünü ve niteliğini bir kez daha gözler önüne seriyor” ifadesini kullandı. “Akademisyenlerimizin uluslararası arenada bu başarıyı elde etmeleri, Kuzey Kıbrıs’ın bilim dünyasındaki saygınlığını artırırken, bizlere de geleceğe yönelik daha büyük sorumluluklar yüklüyor” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu üstün başarı kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor ve bilimin aydınlattığı yolda yürümeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum” dedi.