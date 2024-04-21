Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, geleceğin polislerine “Halkla Temas ve İletişim” eğitimi verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM), bireylerin ve meslek gruplarının gelişimine katkıda bulunacak eğitimlerine devam ediyor.

Polis Okulu’nda ücretsiz olarak “Halkla Temas ve İletişim” eğitimi veren YABEM, geleceğin polisleri ile halkla nasıl sağlıklı bir iletişim kuracaklarına dair önemli bir çalışmaya imza attı.

YABEM’in düzenlediği programla Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek, verdiği eğitimle polis ve vatandaşlar arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı ve güvene dayalı olmasını sağlayacak önemli bilgiler paylaştı.

Polis, bir devletin sadece yasaları uygulayan gücü değil, aynı zamanda devletin halkla en yakın temas halinde olan ve toplumun güvenliğini sağlayan yüzü olarak öne çıkıyor. Halkla etkili bir iletişim ise polis teşkilatının toplumun ihtiyaçlarını anlaması, güvenlerini kazanması ve desteklerini sağlamasında büyük rol oynuyor. Bu yönüyle YABEM’in verdiği eğitim, toplum açısından da büyük anlam taşıyor.

Prof. Dr. Çiğdem Hürsen: “Toplumsal katılımı artırma ve toplumsal uyumu güçlendirme amacımıza hız kesmeden devam edeceğiz”

Yaşam boyu eğitim kavramının, bireylerin mesleki ve kişisel gelişiminde temel bir role sahip olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çiğdem Hürsen, “Günümüzde, toplumsal dinamiklerin hızla değiştiği bir çağda, polislerin rolü ve toplumun onlardan beklentileri de sürekli evriliyor. Bu değişim sürecinde, polislerin etkili iletişim becerileri ve insan odaklı yaklaşımları, toplumla sağlıklı bir ilişki kurmaları için kritik öneme sahip” dedi.

“Verdiğimiz eğitimle geleceğin polislerine, güvene dayalı ve sağlıklı bir polis-yurttaş ilişkisinin nasıl geliştirilebileceği konusunda bilgi ve perspektif sunmayı hedefledik” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Çiğdem Hürsen, “Bu tür etkinlikler, polis teşkilatının güçlendirilmesi ve toplumla olan bağlarının kuvvetlendirilmesi açısından son derece önemli. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, toplumsal uyumu güçlendirme amacıyla iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.