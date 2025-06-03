Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği sınavları başlıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yetenek Sınavları 23, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde yapılacak. YÖK ve YÖDAK onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak adaylar, yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenecek sınavlara katılabilecek.

“KKTC” ve Türkiye vatandaşları için yüz yüze sınavlar 23, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde saat 11.00’de Atatürk Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilecek. Çevrimiçi oturumlar ise saat 12.00’de https://meet.google.com/vvm-pedt-tjy adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yurt dışında yaşayan adaylar bulundukları şehirlerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilcilikleri aracılığıyla veya [email protected] adresine e-posta göndererek ön kayıtlarını yaptırabilecek. Adaylar sınavla ilgili detaylı bilgiye +90 392 223 64 64 numaralı telefon hattı ya da +90 533 875 93 05 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ulaşabiliyor.

Başvuru koşulları ve sınavların içeriği açıklandı

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programına başvuru yapacak “KKTC” vatandaşı öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi giriş sınavından geçer puan almaları; Türkiye vatandaşı adayların ise TYT sınav sonuçlarına göre 800 bin barajı içerisinde olmaları gerekiyor.

Sınavın içeriği; tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı’nın söylenmesi, öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, öğrencinin kendi enstrümanı ile çalacağı bir eser ve mülakattan oluşuyor.

Yüksek lisans ve doktora için yapılacak yetenek sınavı ise müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman sınavından oluşuyor. Enstrüman sınavında, öğrencinin kendi enstrümanı ile bir etüd ve bir eser çalması gerekiyor.

Yetenek sınavına başvuran öğrencilerin, başvuru maillerinde Adı-Soyadı, Mezun Olduğu Okul/Şehir, Telefon Numarası ve e-mail adresi bilgilerinin yer alması gerekiyor. Ayrıca aday öğrencilerin, sınava yüz yüze veya online girme taleplerini de ön kayıt başvurusunda bildirmeleri gerekiyor.