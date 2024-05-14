Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en iyi 139’uncu genç üniversitesi oldu

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, dünyadaki en iyi 50 yaş altı üniversiteleri sıraladığı “Genç Üniversite Sıralaması 2024” araştırmasını açıkladı. Araştırmada, Times Higher Education, her yıl dünya genelinde değerlendirdiği 12 bini aşkın üniversiteden 50 yaş altındaki üniversiteleri 18 kritere göre değerlendiriyor. “Genç Üniversite Sıralaması 2024”te Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en iyi 139’uncu genç üniversitesi olarak yer alarak büyük bir başarı elde etti. Bu sonuçla ‘KKTC’nin “en iyi üniversitesi” olan Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye genelinde de Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

Times Higher Education’ın bilimsel araştırmalara ağırlık veren en iyi genç üniversiteleri belirlediği sıralamada üniversiteler; öğretme, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm ana başlıkları altında 18 kritere göre değerlendiriliyor. Bir üniversitenin değerlendirmeye alınabilmesi için ise son beş yılda Elsevier Scopus veritabanında indekslenmiş dergilerde yayımlanmış en az 1000 bilimsel makalesi bulunması gerekiyor. Öğretme kategorisinde üniversitenin sağladığı öğrenme ortamı değerlendirilirken, araştırma alanında üniversitenin imza attığı araştırma sayısı, bu araştırmalarla üretilen gelir ve itibar değerlendiriliyor. Diğer yandan araştırmanın etkisini gösteren atıf sayısı; öğretim elemanları, öğrencileri ve araştırmalarının uluslararası görünümleri ile imza atılan araştırmalardan sanayiye yapılan bilgi transferi de sıralamanın temel değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, bilimsel üretkenliği ile de göze çarpıyor

Yakın Doğu Üniversitesi, 3’e ulaşan öğretim üyesi başına düşen makale sayısı ile dikkat çekiyor. ‘KKTC’ üniversiteleri tarafından yayımlanan makalelerin yaklaşık yarısını tek başına üreten Yakın Doğu Üniversitesi, ‘KKTC’nin yüzde 100 elektrikli otomobili GÜNSEL, yerli PCR ve Tanı Kitleri, koruyucu burun Spreyi Olirin, yapay zeka destekli akıllı ev ve şehir sistemleri gibi pek çok projeyi de ürüne dönüştürmesiyle biliniyor. Geliştirdiği yapay zeka tabanlı eğitmeni Ai. Prof. Dux, ABD dışı dünyada bir ilke imza atarak ders vermeye başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, sahip olduğu bilimsel üretkenliği kullanıma aldığı projelerle somutlaştırmaya devam ediyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağız”

Times Higher Education’ın “Genç Üniversiteler Sıralaması”nda dünya genelinde 139’uncu sırada yer almaktan gurur duyduklarını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Eğitim alanında yarım asra yaklaşan bir tecrübeye sahibiz. Bu başarı da kuruluşumuzdan bugüne gösterdiğimiz kararlılığın ve çabanın sonucu” ifadesini kullandı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Her yıl, araştırmaya dahil edilen üniversite sayısı artmasına ve kriterlerin zorlaşmasına rağmen yükselişimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik üretkenliği, geliştirdiği projeleri, kampüs içerisindeki müzeleri ve sanat etkinlikleri, ev sahipliği yaptığı yüzlerce bilimsel etkinlikle bilimin ve toplumun ilerlemesi için sorumluluk aldığını vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu yaklaşımımız, kısa süre içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi’ni genç üniversiteler arasında dünya genelinde en iyi ilk 100 üniversite arasına taşıyacak” dedi. Prof. Dr. Günsel, “Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağız” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu başarı, büyük bir sistem ve vizyonun sonucu”

Times Higher Education’ın araştırmayı hazırlarken dünya genelinde 1.171 üniversiteyi, öğretme, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm gibi ana başlıklarda toplanan 18 kriterle titiz bir değerlendirmeden geçirildiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bütün değerlendirmeler ışığında üniversitemiz dünya genelinde en iyi genç üniversiteler arasında 139’uncu olarak büyük bir başarıya imza attı” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin merkezine öğrencilerini alan bir yaklaşımla araştırmayı, proje geliştirmeyi ve bilimsel üretimi üst seviyeye çıkaran bir bilim ortamı oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sayısı 40’ı aşan araştırma merkezlerimiz, 3’e ulaşan öğretim üyesi başına düşen makale sayımız ile GÜNSEL ve Ai. Prof. DUX gibi vizyoner projelerimiz bu başarının, büyük bir sistem ve vizyonun sonucu olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Dünyanın 143 ülkesinden gelerek Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerine ve mezunlarına “Dünyanın neresinde olursanız olun, kendinizle ve üniversitenizle gurur duyun” sözleriyle seslenen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğum akademisyenlerimize ve idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve iş birliği içinde olduğumuz tüm kurumlara bu başarıyı şekillendiren özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.