Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nde kayıtlar devam ediyor

Yakın Doğu Koleji’nin eğitim kalitesini Yeniboğaziçi’ne taşıdığı Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nde 2021-2022 eğitim dönemi için kreş, okul öncesi, ilköğretim ve kolej kayıtları devam ediyor.

Yeni dönem kayıtları hakkında Okul Öncesi için 0548 838 65 11, ilkokul için 0548 829 93 37 ve kolej için 0548 829 93 38 numaralı telefonlardan detaylı bilgi almak mümkün.

Yakın Doğu okul öncesinde eğitim üç dille yapılıyor…

Yabancı dil eğitimine temelden başlayan Yakın Doğu Okul Öncesi’nde, Cambridge University Press ile işbirliği çerçevesinde “çift dilli” eğitim yürütülüyor. Biri Türk, diğeri anadili İngilizce olan (native speaker) iki öğretmenle dersler, eşzamanlı ve çift dilli olarak anlatılıyor. Öğrencilerin farklı kültür ve dillerle erken yaşlarda tanışması amacıyla Fransızca da ikinci yabancı dil olarak eğitim müfredatında yer alıyor. Yakın Doğu İlkokulu’nda da Cambridge Üniversitesi ile yaptığı müfredat çalışmaları sonucunda Cambridge International Primary programı ile İngilizce dersleri haricinde matematik, fen ve bilgisayar dersleri de İngilizce olarak yapılıyor.

Nitelikli dil eğitiminin yanında mindfullnes çalışmaları, bilim atölyeleri ve değerler eğitimi ile de öğrencilerin henüz anaokulu seviyesindeyken, farkındalıkları yüksek, özgün düşünebilen ve öğrenmeye hazır bireylere dönüşmelerinin altyapısı hazırlanıyor

Cemal Gamar: “Sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve donanımı çocuklarla buluşturuyor olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz”

Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi kampüsünde kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise birimleriyle eğitim verildiğini dile getiren Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi kampüsü İlkokul Müdürü Cemal Gamar; “Sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve donanımı Yeniboğaziçi ve bölgede yaşayan çocuklarla buluşturuyor olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Çağdaş, bilim ve teknoloji odaklı eğitim kampüsümüzde, İngilizce ve çift dilli eğitim, Fransızca, mindfullnes ve değerler eğitimi, sanat, bilim ve müzik atölyeleri yürüterek her öğrencinin en az bir sanat ve bir spor alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmasını sürdüreceğiz” dedi.