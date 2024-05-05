Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Stanford Üniversitesi ve Alabama Üniversitesi’nden burslu kabul aldı

Yakın Doğu Koleji 12’inci sınıf öğrencilerinden Emre Erçelik, Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli üniversitelerinden Stanford Üniversitesi’nden; Nikita Gordeev ise Alabama Üniversitesi’nden burslu kabul aldı.

Geçen yıl pek çok öğrencisini Avrupa ve ABD’nin köklü üniversitelerine gönderen Yakın Doğu Koleji’nin bu yıl mezun olmaya hazırlanan öğrencileri, Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli üniversitelerinden burslu kabul alarak, ailelerini ve okullarını gururlandırmaya devam ediyor. GCE A-Level, IGCSE, SAT ve ILS sınavlarında elde ettikleri Kıbrıs, Avrupa ve Dünya dereceleri ile adlarından söz ettiren Yakın Doğu Koleji öğrencileri, başarılarının meyvelerini dünyanın en iyi üniversitelerinden aldıkları kabullerle topluyor.

Yakın Doğu Koleji 12’inci sınıf öğrencilerinden Emre Erçelik, Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli üniversitelerinden Stanford Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği bölümü için; Nikita Gordeev ise Alabama Üniversitesi’nden İşletme bölümü için burslu kabul aldı.

Emre Erçelik, Stanford Üniversitesi’nde tam burslu eğitime hak kazandı

Yakın Doğu Koleji’nin 12’inci sınıf öğrencisi Emre Erçelik, Stanford Üniversitesi’nin Makine Mühendisliği bölümünden tam burslu kabul aldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford, farklı derecelendirme kuruluşları tarafından dünyanın en iyi ilk 3 üniversitesi arasında gösteriliyor. Stanford Üniversitesi, her yıl yapılan başvuruların ise sadece yüzde 5’ini kabul ediyor. Bu düşük kabul oranı; Yakın Doğu Koleji’nin 12’inci sınıf öğrencisi Emre Erçelik’in Stanford Üniversitesi’nden tam burslu olarak kabul almasının önemini de gözler önüne seriyor.

Nikita Gordeev, Alabama Üniversitesi’nden burslu kabul aldı

ABD üniversitelerinden burslu kabul alan bir diğer Yakın Doğu Koleji öğrencisi ise Nikita Gordeev oldu. Özellikle işletme ve ekonomi eğitimindeki başarısıyla ön plana çıkan Alabama Üniversitesi, Yakın Doğu Koleji öğrencisi Nikita Gordeev’i işletme bölümünde eğitim almak üzere burslu olarak kabul etti.

Ömer Özkan: “Bu başarılar, okulumuzun ve ülkemizin gurur kaynağıdır”

Öğrencileri Emre Erçelik ve Nikita Gordeev’le gurur duyduklarını vurgulayarak tebrik eden Yakın Doğu Koleji Müdürü Ömer Özkan, “Öğrencilerimizin başarıların temelinde, oluşturduğumuz nitelikli eğitim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz ve öğretim kadromuzun özverili çalışmaları yatıyor. Dil eğitimine verdiğimiz önem ve uluslararası sınavlardaki başarılarımız da bu sonuçlara katkı sağlıyor” ifadesini kullandı.

“Öğrencilerimizi, çağın gerektirdiği akademik, kültürel ve sosyal becerilerle donatarak, dünya ile rekabet edebilen, uluslararası arenada başarılı bireyler olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Ömer Özkan, “Yakın Doğu Koleji olarak, öğrencilerimizi, uluslararası alandaki başarılarını sürdürmeleri için desteklemeye devam edeceğiz. Bu başarılar, öğrencilerimizin ve ailelerinin olduğu kadar, okulumuzun ve ülkemizin de gurur kaynağıdır” dedi.