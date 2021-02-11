Yakalama anını yaşadı: “2 kişi firariye yardım etti, arabayla kaçtılar”

Firari Alexsandr Satlaev’in yakalanma anını yaşayan görgü tanığı Hakan Sezerli olayı anlattı.

Sezerli paylaşımında, “Bizim evin olduğu sokak çıkmaz sokak ve bugün saat 3-4 gibi Rus’un olduğu yan eve bir araç geldi ve ben bahçede uğraştığım an çıkmaz sokak olduğu için araba ilgimi çekti ve yanına doğru yürümeye başladım, beni görür görmez 2 kişi hemen arabaya binip kaçtılar” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın tam metni şöyle:

“Rus ve KAHRAMAN POLİSİMİZ...

Birebir olayı yaşayan ve girdiği evin kapısını açarak yakalanmasını gören biri olarak Olay aynen böyle oldu:

Bizim evin olduğu sokak çıkmaz sokak ve bugün saat 3-4 gibi Rus’un olduğu yan eve bir araç geldi ve ben bahçede uğraştığım an çıkmaz sokak olduğu için araba ilgimi çekti ve yanına doğru yürümeye başladım, beni görür görmez 2 kişi hemen arabaya binip kaçtılar . O an kötü bir şey düşünmedim ama belki de Rus a yardımcı olmak için gelmişlerdi. Saat 5:30 gibi de evin önünde 4-5 sivil polis gördüm ve yanlarına gittim . Buralarda olma ihtimalinden bahsederken polisimiz , kendileri burda birinin kalıp kalmadığını sordu ve bende anahtarların bende olduğunu ve en az 1 yıldır birinin kalmadığını söyledim. Kendilerine isterler ise kapıyı açabileceğimi söylediğim zaman polisimiz yanıma 2 kişi vererek girip bakmamızı söyledi . Kapıyı açtığım an (evi çok iyi bilen biri olarak ) kapının arkasında dayanmış bir sandalye olduğunu gördüm ve polise burda olma ihtimali çok yüksek deyip geri çekildim.

Polisimiz hemen tüm önlemleri alıp içerde aramaya başladı ve 2 odanın kapalı olduğunu bana söylediler, bende 1 odanın kapalı olduğunu bildiğimi ama 2.ci odanın kapalı olmaması gerektiğini söyledim. Sonra bir polisimiz kapının içerden kilitli olduğunu söyledi ve benden izin alarak kapıyı kırıp içeri girdiler. Ve böylece Rus da ait olduğu yere gitmiş oldu . Yakalanma anında polisimiz normal yapılması gereken hareket de bulunarak etkisiz hale getirdi ve hiç bir şekilde kaba kuvvet kullanmadı .

Sadece 2 şeye dikkat etmek istiyorum.

1 - bugün gelenler bence yardım için gelmişler ve beni görünce hemen kaçtılar

2- dün akşam Doğanköy muhtarı Niyazi bedel beni aradı ve bana Lapta da olma şansının olmadığını , olsa olsa ciklos bölgesi senin evin oralarda olacağını söyledi. Onuda dünden bugünü gördüğü için

tebrik ederim.”