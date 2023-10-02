Yağmur nedeniyle konseri 4 Ekim'e ertelenen Mosso İskele'yi gezdi

İskele Belediyesi’nin bu yıl 5.’sini düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, ara ara etkisini gösteren yağmura rağmen, halktan tam not almayı başardı. Muhteşem bir törenle açılışı gerçekleştirilen etkinlikte Kıbrıs kültürününün yanı sıra Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden kültürler ile 3. Dünya ülkelerinin yer aldığı 200’e yakın stant, vatandaşlarla buluşturuldu. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası ise Pazar akşamı verilmesi planlanan Melek Mosso konseri 4 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’a ertelendi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu dili, dini, kültürü farklı dahi olsa, aynı havayı soluyan, bu topraklara kök salmış herkesi, 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi, gurur duyduğunu söyledi. Etkinlikte stant kuran, etkinliğe yoğun katılım göstererek kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini sunan Başkan Sadıkoğlu, 4 Ekim’de gerçekleşecek Melek Mosso konserine de tüm halkı davet etti.

Hava şartlarından dolayı ertelenen Melek Mosso konseri 4 Ekim’de

İskele Belediyesi’nin, ‘bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun, 1 Ekim’de rotanız İskele olsun’ sloganıyla bu yıl 5.’sini düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, açılış töreni ve gün boyu süren çeşitli eğlenceleriyle İskele’de buluşan binlerce kişinin keyifli bir gün yaşamasını sağladı. İskele Çarşı Merkezi, ara ara parçalı bulutlu ve yağmurlu bir havanın etkisinde kalsa da, İskele Belediyesi, Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği için İskele’ye gelen binlerce kişinin buluşmasına ev sahipliği yapmayı başardı. Ancak akşam yapılması planlanan Melek Mosso konseri, 4 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’a ertelendi. Ücretsiz gerçekleşecek hak konseri İskele Çarşı Merkezi’nde olacak.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik kortejinin, İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın bulunduğu tören alanına varmasıyla başlayan 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği’nde İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi birer dans gösterisi sundu. Atatürk Anıtı önündeki tören, konuşmaların ardından son bulurken, İskele Çarşı Merkezi’nin girişinde bulunan ve gün boyu yanacak buhurdanlık da İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve protokolün katılımıyla yakıldı.

Kültürler İskele’de buluştu

İskele Belediyesi’nin bu yıl 5.’sini düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği bir kez daha renkleri ve kültürleri İskele’de buluşturmayı başardı. İskele Şehir Merkezinden itibaren bazı sokakların araç trafiğine kapandığı etkinlikte Anavatan Türkiye’den gelerek Kıbrıs’ı yurt bilenler, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirlerinin yanı sıra 3. ülke vatandaşları da kendi bölgelerine özgü yiyecek-içecek-el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı 200’e yakın stant ve danslar etkinliğe renk kattı.

Çocuklar Çocuk Sokağı’nda eğlendi

Yetişkinler tek tek stantları gezerken, çocuklar da kendileri için özel olarak hazırlanan oyun sokağında vakit geçirdi. İskele Belediyesi otoparkında kurulan Oyun Sokağı, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı eğitmenleri gözetiminde oldu. Oyun ablalarının da eşlik ettiği çocuklar Oyun Sokağı’nda yüz boyama, çeşitli zıpzıplar ve oyun aktivitelerinin yanı sıra saat kendileri için özel olarak hazırlanan çocuk eğlence saatinde de keyifli anlar yaşadı.

Sadıkoğlu: “Etkinlikte stant kuran, etkinliğe katılım gösteren herkese teşekkür ederim”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu dili, dini, kültürü farklı dahi olsa, aynı havayı soluyan, bu topraklara kök salmış herkesi, 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi, gurur duyduğunu söyledi. Etkinlikte stant kuran, etkinliğe yoğun katılım göstererek kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini sunan Başkan Sadıkoğlu, 4 Ekim’de gerçekleşecek Melek Mosso konserine de tüm halkı davet etti.

Melek Mosso Kültür Evi’ni ziyaret etti

Öte yandan konseri 4 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30’a ertelenen şarkıcı Melek Mosso, Pazartesi günü İskele Belediyesi Kültür Evi’ni ziyaret etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından ağırlanan Mosso, yağmur nedeniyle konserinin ertelenmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kültür Evi’ndeki her bir eserle yakından ilgilenen Mosso, kendisine armağan edilen Lefkara İşi’nden yapılan eserlere de hayran kaldı. Mosso, Kıbrıs Türk halkını, adada yaşayan herkesi 4 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da İskele Çarşı Merkezi’nde vereceği ücretsiz konsere davet etti.