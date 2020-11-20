Yağmur Karpaz'ı vurdu

Ülkede dün gece yer yer etkili olan yağmurlu hava Karpaz’da hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Ziyamet ve Yenierenköy’de yağmurla karışık dolu yağarken, yağışlar nedeniyle bölgedeki bazı yollar trafiğe kapandı, 11.30 itibariyle yeniden açıldı.

Meteoroloji Dairesi’nden elde edilen bilgiye göre, dün gece ve bu sabah bölgede etkili olan yağışlı hava sonunda metrekareye Ziyamet’te 78, Yenierenköy’de ise 56 kilogram doluyla karışık yağmur düştü.

Kuzey sahilinde, özellikle doğu bölgelerinde artık etkili olmayan yağışlı havanın yerini şu sıralar şiddetli rüzgar aldı.

Günün ilerleyen saatlerinde ülke genelinde yeniden yağışlı hava bekleniyor.

YOLLAR KAPANDI, 11.30 İTİBARİYLE AÇILDI

Polisten verilen bilgiye göre, Derince - Adaçay köy yolu, yağışlar çökmeye sebep olduğundan trafik akışına kapatıldı.

Ziyamet birinci yol kavşağına taş düşmesi nedeniyle trafik Ziyamet ikinci kavşak üzerinden sağlandı.

Polis, aksaklıkların giderildiğini açıkladı.

YAĞIŞ MİKTARLARI

19 - 20 Kasım 8.00 – 08.00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Ziyamet 78 kg/m2, Yenierenköy 56 kg/m2, Dipkarpaz 50 kg/m2, Mehmetcik 33 kg/m2, Kaleburnu 14 kg/m2, Zaferburnu 12 kg/m2”

Baybars: "Kaymakamlık dün geceden beri çalışıyor"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Karpaz bölgesindeki aşırı yağışlar nedeniyle bölgede meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların zararlarının tespit edilmesi hususunda İskele Kaymakamlığı ile diğer kurumların dün geceden beri çalıştığını belirtti.

Bakan Baybars’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Dün gece Karpaz Bölgesi’nde özellikle Ziyamet, Yeşilköy, Sipahi ve Yeni Erenköy’de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen zararlardan dolayı Karpaz halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İskele Kaymakamlığımız dün geceden beri bölgede diğer kurumlarımızla işbirliği halinde zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını tespit etmek ve bölgedeki olumsuzlukları gidermek için çalışmaktadır. Maddi ve manevi zarara uğrayan vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla İskele Kaymakamlığı, Yeni Erenköy bucağımız yarın 21/11/2020 tarihinde saat 08:00 – 14:00 saatleri arasında açık olacaktır.”

Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların bu gece yarısına kadar yer yer kuvvetli olacağını duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklar için vatandaşları ve yetkilileri uyardı.

Yenierenköy bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmurda birçok evi su bastı, şiddetli dolu yağışı nedeniyle bölgede hala bazı yollar kullanılamaz durumda.



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Fotoğraflar: Burak Teyarecioğlu / Meral Sertsoy / Biray Hamzaoğulları / Fevzi Üzmen / İzlem Özenli

Görüntü: Meral Sertsoy / Raif Safa