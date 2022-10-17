Yağmur, fırtına, hortum…

Kıbrıs’ı etkisi altına alan yağışlı hava adayı olumsuz etkiledi.

Başkent Lefkoşa olmak üzere yurdun hemen hemen her noktasında sağanak yağış etkisini gösterdi, birçok yolda su birikintileri oluştu, trafik aksadı. Ayia Napa’da hortum çıktı, Protaras’ta fırtına zarara yol açtı, ağaçlar devrildi.

Trafik akışının da etkilendiği gözlemlenirken, sürücüler, yayalar ve motosiklet ile bisiklet sürücüleri zor anlar yaşadı, park halinde olan bazı araçlar ise sular altında kaldı.

Kuzeyde en çok yağış Pile’de

Meteoroloji Dairesi Pazar sabahı ile Pazartesi sabah arasına kadar gerçekleşen yağış miktarlarını açıklamıştı. Sabah saatlerinde yapılan açıklama şöyle: Koruçam 34 kg/m², Akdeniz, Çayırova, Alevkaya, Serdarlı 28 kg/m², Akdoğan, Esentepe, Kırıkkale 27 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 26 kg/m², Beyarmudu, Mehmetçik 23 kg/m², Çamlıbel, Gemikonağı 22 kg/m², Ercan, Vadili 21 kg/m², Geçitkale, Kalkanlı, Gazimağusa 20 kg/m².Diğer yörelerde ise 1-19 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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