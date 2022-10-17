7 uçuşa ‘hava’ engeli
Kötü hava koşulları, Ercan Havaalanı’na gerçekleşecek 7 uçuşu etkiledi.
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Kötü hava koşulları, Ercan Havaalanı’na gerçekleşecek 7 uçuşu etkiledi.
Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’den alınan bilgiye göre; İstanbul ve Antalya'dan Ercan Havaalanı’na yapılacak karşılıklı 6 uçuş iptal edildi.
Yine İstanbul’dan Ercan Havaalanı’na gelecek 1 uçak ise Adana Havaalanı’na zorunlu iniş yaptı.
Sofi, kötü hava koşullarının saat 20.00’ye kadar sürmesini beklediklerini, bu nedenle yeni iptallerin de olabileceğini sözlerine ekledi.
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