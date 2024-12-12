Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun ortak yapımı “Yağmur Durduğunda” oyunu cumartesi prömiyerini yapıyor.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'ndan verilen bilgiye göre, tek perdelik oyun, her cumartesi ve çarşamba günleri saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

“Yağmur Durduğunda” oyununu Andrew Bovell yazdı, Ezgi Yentürk çevirdi ve Nehir Demirel yönetti. Oyunda, Özgür Oktay, Döndü Özata, Barış Refikoğlu, Cem Aykut, Melis Günalp, İzel Seylani, Ulaş Öğüç, Birce Birsel Çağlar ve Kurtuluş Altaylı rol alıyor.

Oyunun dekor - kostüm tasarımını Özlem Yetkili, ışık tasarımı ve uygulamasını Salih Kanatlı, özgün müziğini Fatih Çicekli, afiş- broşür tasarımını ve fotoğraflarını Umut Ersoy, ses-efekt uygulamasını Mehmet Eseri, oyun asistanlığını Ali Moda ve sahne amirliğini Mehmet Demir yaptı.

Bir ailenin dört neslini konu alan oyunla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Neredeyse yüz yıllık bir zaman… Zamanda ileri/geri atlamalar... Oyun tek bir tema etrafında toplanmasa da, istismarın her türlü hali sahnededir. Fiziksel, psikolojik ve çevresel. Tüketim, tatminsizlik ve suskunluk... İçinde kopan fırtınaların esiri olmuş bir adam... Akıl yoluyla her şeyin daha iyiye evrilebileceğini savunan bir kadın... Ve bu ikilinin çocuğu... Babasının yokluğu ve annesinin suskunluğu... Babasını aramak için dünyanın öbür ucuna giden ve yol üzerinde hayatının aşkıyla karşılaşan bu çocuk... Kim olduğunu, nereye ait olduğunu bilmek ister.”

Street Carnaval Food katkılarıyla sahnelenen oyuna biletler, www.gisekibris.com adresinden satışta sunulacak.