Yağcıoğlu: “Külliyeye müdahale edebilecek en yetkili kurum, LTB’dir”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, hiçbir yasal merciden izin alınmadan yapımına başlanan ‘külliye’ ile ilgili; Şehir Planlama Dairesi başta olmak üzere İnşaat Encümenleri Birliği ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) “müdahale edin” çağrısında bulunduklarını söyledi, “Külliyeye müdahale edebilecek en yetkili kurum, LTB’dir” dedi.

Özgür Gazete’de Damla Dabis’in sunduğu programa konuk olarak İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, söz konusu 3 kuruma gönderdikleri yazılarda, yapının yasadışı olduğuna, Lefkoşa’nın imar planında bile yer almadığına dikkat çekerek, müdahale edilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

“İlk başta Şehir Planlama Dairesi müdahale etmeliydi”

“İlk başta Şehir Planlama Dairesi müdahale etmeliydi” diyen Yağcıoğlu, “Çünkü Lefkoşa’da yürürlükte olan imar planında böyle bir şeye yer verilmedi. Şehir planlama müdahale edebilirdi; ama etmedi. Toplumsal ve yasal görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini yazdık” şeklinde konuştu.

“İnşaat encümenlerine, üyeleri olan müteahhide neden müdahale etmediklerini sorduk”

İnşaat Encümenleri Birliği’ne de yazı gönderdiklerini anlatan Yağcıoğlu, “Onlara da gönderdik çünkü burada, usulsüz, gayrı yasal ve toplumla barışık olmayan bir işi, sizin üyeniz yapmaya devam ediyor. Neden üyenize müdahale etmiyorsunuz diye sorduk.” dedi.

“Müdahale edilmesi noktasında en yetkili kurum LTB’dir”

Yağcıoğlu son olarak Lefkoşa Türk Belediyesi’ne de bir yazı gönderdiklerini belirterek, “İnşaat işlerinde en son ve en yetkili makam LTB’dir. Bu işe müdahale edilmesi noktasında en yetkili kurumdur. Onlara da yazdık ve atacakları her adımda yanlarında olacağımızı belirttik” ifadelerini kullandı.