“Yabancılara yönelik emlak satışları konusunda yasal düzenleme yapılmalı” 

Geçtiğimiz aylarda görevden alınan İçişleri eski bakanı, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, yabancıların taşınmaz mal satın alımlarıyla ilgili yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi, Bakanlar Kurulu’nun değil; özellikle emlakçı ve hukukçular üzerinden yabancılarca satın alınan mallar konusunun incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Öztürkler, “Bakanlar Kurulu 2022 12 İsrail vatandaşına taşınmaz mal izni vermişti. Ancak emlakçıların kayıt sistemi üzerinden bakıldığında, 384 İsrail vatandaşının taşınmaz mal alımıyla ilgili adım attığını görüyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nde kürsüye çıkarak yabancılara yönelik taşınmaz mal satışıyla ilgili konuşan Öztürkler, yaklaşık 15 ay İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını, özellikle Bakanlar Kurulu kararıyla verilen taşınmaz mal satın alma izinlerinin değil, emlakçılar üzerinden yapılan satışlar konusunda sıkıntılar yaşandığını tespit edildiğini söyledi.

Bu konuda kendi döneminde yasal bir çalışma ortaya koyduğunu ve savcılık görüşü bekler duruma kadar gelindiğini aktaran Öztürkler, “Alınacak görüş doğrultusunda özellikle devletin kontrolünde olmayan emlakçı ve hukukçular üzerinden yapılan satış sözleşmelerinin kontrol edilmesi gerekiyor” dedi.

Yabancıların mal satış ve alımı ile ilgili olarak yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Öztürkler, “Bu ülkede kendi topraklarımızı koruyabilmek için yabancıların alacağı mallarla ilgili yasal düzenleme yapmamız gerek. Uzman kişilerin ortaya koyacağı görüşler doğrultusunda, hükümetin ve muhalefetin çalışmalar yürütmesi, ı buralarda dile getirilmişti. 50 vekilin bir ayar gelerek hem emlakçıların kaydı yasası hem de yabancılara mal satışı konusunda adımlar atılmalı” şeklinde konuştu.

Özellikle İsrail vatandaşlarının Kıbrıs’ın kuzeyindeki topraklara yönelik ilgilerinin arttığını, bunun sürekli gündeme geldiğini söyleyen Öztürkler, “bu söylediğimi tamamlayacak bir bilgi vereceksem, Bakanlar Kurulu 2022 12 İsrail vatandaşına taşınmaz mal izni vermişti. Ancak emlakçıların kayıt sistemi üzerinden bakıldığında, 384 İsrail vatandaşının taşınmaz mal alımıyla ilgili adım attığını görüyoruz” dedi.