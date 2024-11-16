“Yabancı dil eğitimine gereken önem verilmiyor”

Tünay MERTEKÇİ

Yunan Dili Derneği (YUDER) Başkanı Hamit Sakallı, ülkemizde yabancı dil eğitimine gereken önemin verilmediğine işaret etti. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen YUDER Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık görevine seçilen Hamit Sakallı, okullarda Yunanca başta olmak üzere seçmeli dil derslerine gereken önemin verilmediğini vurgulayarak “Yabancı dil dersleri Eğitim Bakanlığı ile okul müdürlerinin ‘iki dudağı arasına’ bırakıldı” dedi.

“Her okulda Yunanca eğitimi olmalı”

Derneklerinin, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarından oluştuğuna dikkat çeken Sakallı, YUDER’in hedeflerinden bahsetti. YUDER olarak Yunanca mezunlarını bir araya getirmeyi ve her alanda haklarını da savunmayı amaçladıklarını dile getiren Sakallı, ileriye dönük birçok projelerinin olduğunu söyledi. Kıbrıs’ta yabancı dil eğitiminin özellikle de Yunan Dili’nin öğrenilmesinin önemine işaret eden Sakallı, her okulda Yunanca seçmeli dersinin muhakkak olması gerektiğine dikkat çekti.

“49 okulun sadece 21’inde Yunanca var”

Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Öğretime bağlı toplam 49 okul bulunduğunu ifade eden Sakallı, Yunanca eğitimi veren okul sayısının ise sadece 21 olduğunu vurguladı. Yabancı dil eğitimi bağlamında bu sayının çok düşük kaldığını kaydeden Sakallı, hiçbir kolejde Yunanca eğitimi olmamasını da büyük bir utanç olarak niteledi. Özellikle turizm eğitimi veren meslek liselerinde de Yunanca dersinin olması gerektiğini vurgulayan Sakallı, bir meslek lisesinde bile Yunanca eğitimi olmadığının altını çizdi. Ellerindeki verilerden de anlaşılacağı gibi Yunanca eğitimine gereken önemin verilmediğini ifade eden Sakallı, başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerle dernek olarak görüşme talep edeceklerini söyledi.

“Kritik yerlerde Yunanca mezunu sayısı artırılmalı”

Cumhurbaşkanlığıı, Kayıp Şahıslar Komitesi, Dışişleri Bakanlığı, Taşınmaz Mal Komisyonu gibi kritik yerlerde Yunanca mezunu sayısının bir an önce artırılması gerektiğine vurgu yapan Sakallı, her geçiş noktasında da bir Yunan Dili mezununun bulunmasının önemine işaret etti. Başta belediyeler olmak üzere Yunanca kursu veren ve vermek isteyen kurumlara da çağrıda bulunan Sakallı, söz konusu kurumların YUDER ile iletişime geçebileceğini ve daha profesyonel derslerin verilebileceğini kaydetti. Toplumda “Rumca” ile “Yunanca” kavramlarıyla ilgili bir kafa karışıklığı bulunduğunun altını çizen Sakallı, Rumca diye bir dil olmadığını, Kıbrıs’ın güneyinde de konuşulan dilin Yunan Dili’nin bir şivesi olduğuna vurgu yaptı.

“Birçok mezun arkadaşımız mesleğini yapamıyor”

Zannedilenin aksine ülkemizde birçok Yunanca mezunu gencin bulunduğunu belirten Sakallı, “Türkiye’de ve Yunanistan’da öğrtim görüp ülkemize dönen birçok Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın çoğu malesef kendi bölümleriyle ilgili bir iş yapamıyor. Her sene bir veya iki Yunanca öğretmen alınıyor. Fakat birçok devlet dairesine yıllardır tek bir Yunanca mezunu alınmıyor. Bu yüzden arkadaşlarımız farklı alanlara kaymak zorunda kalıyor” diye konuştu. Dünyada yabancı dil öğretiminin okul öncesi döneme kadar gerilediğini ve birçok gelişmiş ülkenin bu konuda adımlar attığını vurgulayan Sakallı, ülkemizde de okul öncesi ve ilkokulda da Yunanca dersleri verilebileceğini belirtti.

“Mahkemelerde Yunanca mezunu sayısı hemen artırılmalı”

YUDER olarak yetkililerle işbirliği içerisinde çalışma isteğinde olduklarını vurgulayan Sakallı, Yunanca mezunlarının devletin kritik yerlerinde de olması gerektiğini kaydetti. Polis Örgütü’nde ve Mahkemelerde de Yunanca bilenlerin yetersiz olduğunun altını çizen Sakallı, özellikle mahkemelerde hem Kıbrıslı Rumların hem polis mensuplarının sıkıntı yaşadığını ifade etti. Özellikle mahkemelerde tercümanlık yapabilecek Yunanca mezunlarının bulunması gerektiğini söyleyen Sakallı, bugüne kadar birçok sıkıntının meydana geldiğini dile getirdi. Yunanca mezunu arkadaşlarının inisiyatif alarak, “hatır” ilişkisi üzerine de mahkemeye çıktığına işaret eden Sakallı, “Bir Kıbrıslı Rum tutuklandığında, bazen mahkemede Yunanca bilen biri olmuyor. Hem Kıbrıslı Rum kendini savunamıyor hem mahkemelerin işi zorlaşıyor. Birçok arkadaşımın rica üzerine mahkemede tercümanlık yaptığını biliyorum” diye konuştu.

“Yeni yılda birçok projemiz var”

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı mezunu arkadaşlarına çağrıda bulunan Sakallı, tüm mezunları derneğe üye olmaya davet etti. Dernek olarak önümüzdeki yılla ilgili çok güzel projelerinin de olduğunu vurgulayan Sakallı, ilk etkinliklerinin yılbaşı balosu olacağını dile getirdi. Yeni yılda birçok kurum ve kuruluşla da işbirliği anlaşması imzalamayı hedeflediklerini kaydeden Sakallı, işsiz Yunanca mezunlarına iş olanağı yaratmak için çabalayacaklarının altını çizdi. Ailelere de çağrıda bulunan Sakallı, “Çocuklarınızı Yunanca olmasa da İngilizce’nin yanında başka yabancı diller öğrenmesi için motive edin. Biz Yunan Dili Derneği olarak her türlü katkıyı da vermeye hazırız” diye ekledi.