“Ya kaçakçılık, ya zam yapacağız ya da batacağız”

Restorancılar Birliği (RES-BİR), fahiş et fiyatları nedeniyle restoranların batma noktasına geldiğini işaret ederek acil önlem alınması gerektiğini söyledi, ilgilileri göreve davet etti.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan RES-BİR, hayat pahalılığının çok üzerinde zamların geldiğini, restoranların ayakta kalabilesi için uygulaması gereken fiyatların halkın alım gücünün üzerinde olduğunu kaydetti. Sorunlarla ilgili yetkilileri göreve davet eden RES-BİR, aksi halde tepkinin çok sert olacağını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, “Şu anki durum Restoranları güneyden et almaya zorlamakta ve kaçakçılığa teşvik etmektedir” vurgusu da yapıldı.

RES-BİR açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Uzun zamandır dile getirmiş olduğumuz fahiş et fiyatları ile ilgili durum yeni yıl itibarı ile işin içinden çıkılmaz bir hal almıştır. An itibarı ile hayat pahalılığının çok üzerinde gelen zamlarla restoranların faaliyetlerini sürdürebilmek için uygulaması gereken fiyat halkımızın alım gücünün üzerindedir.

Acil önlem alınmazsa işletmelerimiz batma noktasına gelecektir. Şu anki durum Restoranları güneyden et almaya zorlamakta ve kaçakçılığa teşvik etmektedir. RESBİR olarak tüm yetkililerle görüşme girişimleri gerçekleşmiştir. Görüşmeler sonucundaki sonuçları ve alacağımız tavrı şeffaflıkla halkımız ile paylaşacağız.

Yöneticilerimizi bu içinden çıkamayacak hale gelen bu sorunlarla ilgili çözüm bulmak için derhal harekete geçmeye çağırır, aksi halde tepkimizin sert olacağını şimdiden kamuoyuna duyururuz.”