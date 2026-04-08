Meclis önünde süren eylemlerde KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, hükümetin halkın iradesini görmezden geldiğini belirterek, “Ya istifa edecekler ya da halkın iradesine evet diyecekler” dedi.

Gökçebel, ilk günden itibaren diyalog çağrısı yaptıklarını ifade ederek, “İlk günden beri elimizi uzattık. Hükümet bu halkın iradesinin, halkın ne istediğinin farkında.

Günlerdir buraya tek kuruş almadan, cebi doldurulmadan, karşılık beklemeden gelen halkın iradesi bellidir” diye konuştu. Sendikaların taleplerini açık şekilde ilettiğini söyleyen Gökçebel, “Bu hükümet beyin ve vücut ölümünü gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

Gece saatlerine kadar süren bekleyişe de değinen Gökçebel, “Sendikalar gece yarısına kadar neden bekledi, zafiyetten mi? Akşam bize ‘kararname ve yasa tasarısı geri çekilecek, görüşmeye hazır mısınız’ dediler. Bizi burada beklettiler. Sanki bu halkın iradesi yokmuş gibi, bugün eylem kırılacakmış gibi davrandılar” dedi.

Basının sorularına artık yanıt kalmadığını belirten Gökçebel, “Bunun cevabı hükümette. Ya istifa edecekler ya da halkın iradesine evet diyecekler” diye konuştu.