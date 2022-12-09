Hüseyin ÖZBARIŞCI

Depreli Mobilya direktörü Halil Depreli, yaşanan ekonomik krizin dünyada kaynaklanan ham madde sıkıntısı ve ülkedeki yanlış ekonomi politikaları nedeniyle yaşandığını söyledi.

Halil Depreli, YENİDÜZEN’in her hafta farklı bir firmayla gerçekleştirdiği ‘Sektör Gündemi’ yazı dizisine konuştu, hem içinde bulunduğumuz ekonomik krizi, hem de mobilya sektörünü değerlendirdi.

Yaşanan ekonomik krizle birlikte mobilya sektöründe satışların çok düştüğünü anlatan Depreli, kendilerinin bu süreçte ayakta durmayı başardığını, ancak büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

Müşteri profillerinin her kesimden yurttaş olduğunun altını çizen Depreli Mobilya Direktörü Halil Depreli “Şu anda ya çok zorunlu olanlar, ya da yeni evlenecek olan çiftler alışveriş yapıyor. Eskisi gibi ‘Ben bu mobilyadan usandım bunu değişeyim’ diyen insan sayısı çok çok az…” değerlendirmesini yaptı.

“Ekonomi bugün kötü olmadı, başından beri kötü yönetildi”

► “Ekonomik kriz bütün dünyanın içinden geçtiği bir durum… Navlun fiyatlarının yükselmesiyle, hammadde tedariki zorlaştı, bu yüzden dünyada bir pahalılık rüzgârı esmeye başladı. Tüm bunların yanında üzerine bizim özelimize ait sıkıntılar da eklenince ekonomik krizin bu denli hissedilmesi kaçınılmaz oldu. Piyasadaki çarkları döndürebilmek için piyasadaki parayı bollaştırmak gerekiyor. Ancak, bizde Merkez Bankası enflasyonu kontrol edemiyor, pahalılığı önleyebilecek adımlar atamıyor. Bizde bir otorite bir eksikliği var. Uygulanan Asgari ücret politikası da yanlış… Kalifiye bir elemana hiçbir işletme asgari ücret veremez. Çünkü o elaman işini konuşturur, işletmeyi döndürür… Asgari ücret geçim endeksi değil. O yüzden bu konuda bir planlama yapılmalı ve ne yapılacaksa o planlamaya göre yapılmalı. Unutmamamız gereken bir şey var ki, ekonomi bugün kötü olmadı, ekonomi başından beri kötü yönetildi.”

“İşletmelerimiz gemisini kurtarabilmek için kendi kendine bir politika üretmeye çalışıyor”

► “Yaşanan ekonomik krizle işletmelerimiz gemisini kurtarabilmek için kendi kendine bir politika üretmeye çalışıyor. Bu olumsuzluklara rağmen biz işletme olarak kendimizi kurtarma yönünde önemli bir yol kat ettik diyebilirim. Böyle bir dönemde kendi kar marjımızdan düştük, yerimiz kendimizin olduğu için kira giderimiz zaten yoktu, eskiden sadece mobilya satıyorduk, şimdi ürünlerimizi çeşitlendirdik, işin başında hep kendimiz olduk ve ancak bu şekilde ayakta durabildik. Sektörde satış konusunda şu anda büyük bir düşüş var… Ben, ekonomik krizin insanlarımızın mutfağını yıktığını düşünüyorum. Mutfak aileleri yıkınca da herkes normal alışverişlerinden geri çekildi, elzem ihtiyaçlara yöneldi. Biz, bu yüzden ürün yelpazemizi geliştirdik. Özellikle televizyonu katmamız bizim satışlarımıza büyük bir ivme kazandırdı. Aslında satışların düşmesi pandemiyle birlikte başlamıştı, 2022 yılında doruk noktasına geldi.”

“Bu ülkede sizi sizden başkası düşünmüyor”

► “Böyle bir dönemde özellikle küçük işletmeler ve bizden genç olan kardeşlerimiz kendilerinden fedakârlık yapıp çalışmalar yapması lazım. Gerekirse 10 saat, 12 saat işyerinde olacaklar. Kendilerini kurtarmanın yollarını arayacaklar. Çünkü bu ülkede ne yazık ki sizi sizden başkası düşünmüyor.”

“Şu anda ya çok zorunlu olanlar, ya da yeni evlenecek olan çiftler alışveriş yapıyor”

► “Bizim yerli kendi üretimimiz yok ancak yerli üretim yapan bazı firmalarımızla da işbirliği içerisindeyiz. Müşteri profilimiz her kesimden oluşuyor. İki mağazamız var. Biri orta sınıf kesime hitap eden mağazamız, diğeri ise tamamen lüksüne düşkün olan ve ‘En pahalısını istiyorum’ mantığında olan insanlarımız için tasarlanan bir mağazadır. Orta sınıfa hitap eden mağazamızda 8-30 bin TL arası, hemen onun yanındaki diğer mağazamızda ise 20-60 bin TL arası koltuk takımlarımız vardır… Mobilya sektörde şu anda ya çok zorunlu olanlar, ya da yeni evlenecek olan çiftler alışveriş yapıyor. Eskisi gibi ‘Ben bu mobilyadan usandım bunu değişeyim’ diyen insan sayısı çok çok az…”

Yılbaşı kampanyası… “Fiyatlarımız düşük”

► “Biz işletme olarak şu an için kampanya içerişindeyiz. Fiyatlarımız oldukça düşük. Öyle bir şey ki, dünyada bu fiyatlar gerçekten yok. Kendi kar marjımızdan kısarak, müşterilerimizi de düşünerek böyle bir kampanyayı başlattık.”

Neden Depreli Mobilya? “1979 yılından bu yana müşterilerimize olan güvenimiz…”

► “1979 yılından beridir bu sektörün içerisindeyiz. 1979 yılından bu yana insanlarımızın güvenini kazandık. Biz, her zaman burada olduk, müşterilerimizle ilgilendik. Bu güveni bir günde alamazsınız… İşte bu yüzden Depreli Mobilya…”