X'ten açıklama: İmamoğlu'nun hesabında engele karşıyız, itiraz ediyoruz

Tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mayıs'ta X hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından, X platformundan ilk açıklama geldi.

Açıklamada, "Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz" denildi.

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, erişim engelinin gerekçesinin hesaptan 24 Nisan'da paylaşılan bir gönderi olduğu belirtti.

Merkez, gönderi içeriğinin "suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği" değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.

Erişim engeline tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, X hesabından yapılan paylaşımda, "Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var" dedi.

X'in açıklamasında, mahkeme kararının platforma Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirildiği vurgulanırken engelleme kararına uyulmamasının Türkiye'deki tüm platformun kısıtlanması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada erişim engelinin yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerli olduğu bildirildi.