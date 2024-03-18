“Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” kitabının tanıtım ve söyleşi etkinliği yapılıyor

Abdullah Korkmazhan’ın “Vretçalı Hoca, Özker Özgür 1940-2005” kitabının tanıtım ve söyleşi etkinliği, yarın saat 19.30'da Girne Zeytinlik'teki Tezgah Cafe'de yapılacak.

Baranga Yayınlarının açıklamasına göre, merhum politikacı Özker Özgür’ün yaşamı ve verdiği mücadeleleri özellikle genç kuşaklarla buluşturan kitap, belgeler, günlükler ve tanıklıklar ile kapsamlı bir Özker Özgür portresi sunuyor.

Kitabın daha önceki tanıtımları Lefkoşa ve Gazimağusa'da yapılmıştı.