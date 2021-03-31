Voleybolun kraliçesi Merve Çelebi Levent College’in konuğu oldu

Ülkemizin yetiştirdiği önemli sporculardan biri olan, Türk Milli Plaj Voleybolu Takımı ve Türk Milli Kar Voleybolu Takımı’nda forma giyen, Balkan şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu ve çok sayıda Türkiye şampiyonluklarına imza atmış Merve Çelebi Levent College öğrencileri ile online panelde bir araya geldi.

Gerçekleşen sohbette sempatik tavırları ile öğrencilerin büyük ilgisini gören Çelebi, geçmişten bugüne spor yaşantısını aktardı, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı, tavsiyelerde bulundu. Levent College öğrencilerine hedefleri için mücadele etmelerini, yoruldukları zamanlar yaşayabileceklerini, zorluklarla karşılaşabileceklerini ama ne olursa olsun vazgeçmemeleri gerektiğini vurguladı.

Merve Çelebi söyleşi sonunda öğrencilere pandemi dönemi sonrası okullara dönüş zamanı geldiğinde yüz yüze tekrar bir araya geleceklerinin sözünü verdi.