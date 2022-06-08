"VOIS Kıbrıs raporu"nda dikkat çeken detay: “Uluslararası öğrencilerin sadece yüzde 16,8’i Kıbrıs’ın kuzeyini başkalarına tavsiye ediyor”

“Uluslararası Öğrencilerin Sesi” (VOIS) isimli grubun araştırmasına göre, “üniversitelerle ortak çalıştığı” iddia edilen acentelerin yalan vaatlerle ülkeye getirttiği öğrencilerin sadece yüzde 16,8’i Kıbrıs’ın kuzeyini başkalarına tavsiye ediyor. Öğrencilerin yüzde 50’si ise acenteler tarafından yanlış yönlendirildiklerini ifade ediyor.

Yurtdışından gelen öğrencilerin sorunlarına çözüm bulmak adına kurulan “Uluslararası Öğrencilerin Sesi” (VOIS) isimli grubun kurucularından Emmanuel Achiri, “doğrudan üniversiteler için çalıştıklarını” iddia ettiği acentelerin, “Kıbrıs’ın kuzeyinde güzel bir yaşam olduğu” vaadiyle uluslararası öğrencileri kandırarak ülkeye getirdiklerini, bu sistemin yakın zamanda ‘patlayacağını’ ifade etti.

Araştırma: “Öğrencilerin sadece yüzde 16,8’i Kıbrıs’ın kuzeyini başkalarına tavsiye ediyor”

Achiri, VOIS Kıbrıs olarak 750’den fazla uluslararası öğrencinin katıldığı bir araştırma yaptığını ve öğrencilerin yüzde 50’sinin acenteler tarafından yanlış yönlendirildiklerini ifade ettiklerini, sadece yüzde 16,8’inin “Kıbrıs’ın kuzeyini başka birilerine tavsiye edebileceklerini” belirttiklerini vurguladı.

“Acenteler, üniversitelerle ortak çalışıyor”

Söz konusu acentelerin dönemlik 200 ila 300 öğrencinin ülkeye gelmesi için yalan vaatlerde bulunduğunu, öğrencilerin bu durumu üniversitelere şikayet etmelerine karşın herhangi bir geri dönüş alamadıklarını, çünkü söz konusu acentelerin üniversitelerle ortak çalıştığını iddia eden Achiri, üniversitelerin sadece öğrenci sayısı ve karlarıyla ilgilendiğini söyledi.

“Amaçları para kazanmaksa, bu model sürdürülebilir değil”

Achiri, üniversitelerin, “KKTC” için farklı ülkelerde eğitim turizmi adına elçilikler oluşturmak gibi bir amacı varsa, izledikleri yolun yanlış olduğunu vurgulayarak, “Eğer üniversitelerin amacı benim tahmin ettiğim gibi sadece para kazanmaksa, bu model sürdürülebilir değil. Çünkü mevcut ‘müşteriler’ memnun değil ve memnuniyetsizliklerini, potansiyel müşterilere aktarıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Gelecek olan kişiler ya okumak istemeyen ya da insan ticaretine maruz kalmış insanlar olacak”

Üniversiteler için çalıştığını iddia ettiği acentelerin ülkeye öğrenci getirip para kazanmak için başka yalanlar söylemenin yollarını arayacaklarını ve gelecek olan kişilerin ya okumak istemeyen ya da insan ticaretine maruz kalmış insanlar olacağını söyleyen Achiri, “Umarım yetkililer buna dikkat eder” dedi.

Rapor önümüzdeki hafta tüm devlet kurumlarına, vekillere ve üniversitelere sunulacak

Kıbrıs’ın kuzeyindeki uluslararası öğrenci yaşamının her yönünün bir analizini ve öğrencilerin ne düşündüklerini kapsayan 40 sayfadan uzun olduğunu söylediği VOIS Kıbrıs raporunun önümüzdeki hafta yayınlanacağını bildiren Achiri, söz konusu raporu gerekli tüm devlet kurumlarına, milletvekillerine ve üniversitelere sunacaklarını kaydetti.