“Vizyonsuzluk, iradesizlik, popülizm ve yalan siyaseti: Tam bir iflas…”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın art arda yapılan zamlara dikkat çekerek ekonominin çarklarının tamamen durma noktasına geldiğini söyledi.

Sorakın “Var olan toplu taşımacılık sıfırlanacak, üretim pahalılaşacak, alım gücü gerileyecek, yoksulluk daha da derinleşecek, ekonominin çarkları tamamen duracak. Sürekli olarak söylüyoruz ama dinleyen yok” diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımında Sorakın “Üreticiyi de, tüketiciyi de, işletmeleri de, ekonomiyi de ayakta tutacak olan, koruyacak olan istikrarlı bir para biriminin muhasebe birimi olarak kullanılmasıdır. Yaşamı yerlerde süründüren bu yağma sistemin yaratıcıları halkın gücü karşısında duramayacak” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Vizyonsuzluk ve iradesizlik üzerine bir de popülist yaklaşımlar ve yalan siyaseti eklenince sonuç ortada. Tam bir iflas...

Elektriğe % 60-400, akaryakıta ise son bir yılda % 220 zam ve ardından gelecek olan zincirleme zamlar...

Var olan toplu taşımacılık sıfırlanacak, üretim pahalılaşacak, alım gücü gerileyecek, yoksulluk daha da derinleşecek, ekonominin çarkları tamamen duracak.

Sürekli olarak söylüyoruz ama dinleyen yok. Üreticiyi de, tüketiciyi de, işletmeleri de, ekonomiyi de ayakta tutacak olan, koruyacak olan istikrarlı bir para biriminin muhasebe birimi olarak kullanılmasıdır. Yaşamı yerlerde süründüren bu yağma sistemin yaratıcıları halkın gücü karşısında duramayacak.