Video skandalında 3 zanlı, 3 gün tutuklama

Başbakan Ersan Saner’in iddiasıyla “Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan" skandal video ile ilgili üç zanlı tutuklandı, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yasa dışı olarak kaydedilen ya da kurgulanan video için polis harekete geçti, biri görüntülerde yer alan kişi olmak üzere üç kişi tutuklandı.

Polisin şikayet üzerine P.G isimli bir kadınla, C.K ve G.S isimli iki erkek zanlıyı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkardığı, ileri soruşturma nedeniyle de zanlılar hakkında 3'er gün tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Adanın güneyindeki bir telefon hattı üzerinden yayılan görüntüler Kıbrıs Türk siyasetinde kirli bir hesaplaşma olarak gündem belirlemiş, sadece Kıbrıs'ta değil, yurt dışına da yansımıştı.

Başbakan Ersan Saner video hakkında Saner, “Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum” derken, hukuk çevreleri de bu görüntülerin yayılmasının 'suç' olduğunu belirtmişti.

'Video skandalı' İngiliz basınında

Çok pis kokuyor

Videoyla ilgili tutuklama