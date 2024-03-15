Vicdani ret davasında, savcıdan dikkat çeken erteleme gerekçesi

Vicdani retçi Mustafa Hürben’in seferberliğe gitmeyi reddetmesi ile ilgili Askeri Mahkeme’nin verdiği ceza kararının bozulmasını talep eden istinaf davası bugün görüşüldü.

Mahkeme tarafından para cezasına çarptırılan Hürben, parayı ödememiş ve 3 gün süreyle hapse gönderilmişti. Ancak mahkeme kararının bozulması için hukuk mücadelesini sürdüren Hürben, istinafa başvurmuş durumda.

Bugün görüşülen istinaf duruşmasında savcılık, çarpıcı bir iddia ortaya atarak, “Aldığım duyuma göre yasal değişiklikle ilgili hareketlenme olacak” dedi.

Savcılık ayrıca, yine aynı konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Murat Kanatlı adına; Kıbrıs’ın kuzeyinin alt yönetim olması nedeniyle Türkiye’ye karşı açtığı davanın kararının Fransızcadan Türkçeye çevrilmesi gerektiğini belirtti.

AİHM, 2010 yılında Murat Kanatlı tarafından dosyalanan davayı Salı günü sonuçlandırmış, “düşünce ve vicdan özgürlüğünüm” ihlal edildiğine karar vererek Türkiye’yi 9 bin Euro para cezasına çarptırmıştı.

Savcılık bu kapsamda davanın 17 Mayıs tarihine ertelenmesini talep etti, mahkeme davayı 17 Mayıs’a erteledi.

Mahkeme sonrası açıklama yapan Vicdani Ret İnisiyatifi’nden Murat Kanatlı, “AİHM kararı olmasına rağmen vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun davası devam ediyor. AİHM kararı olmasına rağmen dava çekilmiyor. Bu süreçte 3 yeni hak ihlaline neden oldular” dedi.

Kanatlı, Nisan ayında Halil Karapaşaoğlu’nun, Mayıs ayında ise Hürben’in davası için mahkemeye gelmeye devam edeceklerini belirtti.