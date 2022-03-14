Vergi yükü + navlun: Arabaya servet

Tüm dünyadaki üretimi ve ticaretteki pazarı etkileyen Pandemi, ülkedeki araç satışlarını da olumsuz etkiledi. Geminin yük taşıma ücreti olan uluslararası navlun fiyatları pandemi sürecinde kat be kat arttı, uluslararası piyasada araç fiyatları yükseldikçe yükseldi.

YENİDÜZEN’e konuşan bazı galericiler, “ülkede galerilerin elinde olan araç stokunun bitmesiyle, yeni ithal edilecek olan araçlarla fiyatların 2 katına çıkacağını” belirtti, “hükümetin vergi dilimlerine ve araç ithalindeki bazı uygulamalara el atması gerektiğini” söyledi.

Fehime ALASYA

Tüm dünyadaki üretimi ve ticaretteki pazarı etkileyen Pandemi, ülkedeki araç satışlarını da olumsuz etkiledi. Uluslararası navlun fiyatları pandemi sürecinde kat be kat arttı. Bazı galericilere göre; Japonya’dan ülkeye salon araç getirmek neredeyse imkansız hal aldı. Pandemiden önce Japonya’dan ülkeye 3 bin Sterlin’e yola çıkan bir araç 7 Bin Sterlin’e tüketiciye ulaşırken, pandemi sonrası bu fiyatlar 9, 10 Bin Sterlin’e yükseldi.

Vergi kaleminde olan Navlun ücretlerinin 2 bin Sterlin artmasıyla, ülkeye araç ithal etmek zorlaştı.

Birçok kalemde aracın değeri üzerine eklenen vergiler ve gümrük, bu rakamın neredeyse ikiye katlanmasındaki en büyük neden olarak gösteriliyor.

Ülkeye pandemiden sonra araç ithalinin neredeyse durduğunu anlatan galericiler, eldeki stokların tüketildiğini, bu yüzden araç fiyatlarının döviz bazında artmadığını anlattı. Buna rağmen, Türk Lirası’nın değer kaybıyla vatandaşın alım gücünün eridiğini anımsatan galericiler, “Ülkedeki stok tükenince, ithal edilen araç fiyatları en az 2 bin Sterlin artacak, vatandaşın yeni araç sahibi olması çok güçleşecek. Herkes elindekinin kıymetini bilsin” dedi.

VERGİ DİLİMLERİ: Gümrük: %10,

Nakliye Ücreti: 2 bin 500 Sterlin civarı (araç Japonya’dan gelirse) 700 Sterlin civarı (araç İngiltere’den gelirse) - Japonya’dan ithalat durdu. İngiltere’den itahalatlarda 700 Stg. (burada da araç fiyatları 2ye katlandı.

Rıhtım: %4,4,

Güvenlik Kuvvetleri: % 2,5,

Fiyat İstikrar Fonu: %20,

Stopaj: % 4,

Araç Kayıt Parası ve Seyrüsefer: %6,

KDV: %20

Vergi dilimleri neydi?

Yurt dışından ülkeye getirilen bir aracın yarısından fazlasının devlete gittiğini belirten MASİB, Nakliye ücretlerinin pandemiden sonra kat be kat arttığı bilgisini verdi. Japonya’dan ithal edilen 3 bin Sterlin’lik orta durumdaki bir salon araç için 2 bin 700 Sterlin civarında Navlun ücreti ödenirken, İngiltere’den ithal edilecek olan araç için 700 Sterlin navlun ücreti ödeneceği belirtildi.

Ülkeye Japonya’dan araç ithalinin pandemi döneminde durduğu kaydedilirken, İngiltere’deki araç fiyatlarının ise ikiye katlandığı ifade edildi.

MASİB’e göre; ülkeye ithal edilen orta halli bir salon aracın vergilendirmesine gümrük %10, Nakliye Ücreti Japonya’dan 2 bin 700 Sterlin, İngiltere’den 700 Sterlin, Rıhtım %4,4, Güvenlik Kuvvetleri % 2,5, Fiyat İstikrar Fonu %20, Stopaj % 4, Araç Kayıt Parası ve Seyrüsefer %6, KDV ise %20.

Galericiler dert küpü…

Satışların pandemi sürecinde durma noktasına geldiğini dile getiren galericiler, vergilendirmelere hükümetin el atması gerektiğinden yana hemfikir.

Vergilerin yanı sıra dövizin etkisi ile de satışların olumsuz etkilendiğini belirten galeriler, KDV indirimi gibi bazı çözüm önerilerinin hemen uygulamaya alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Hükümetin yapacağı bazı dokunuşlarla sektörün hareketlenebileceğini ifade eden galericiler, ‘ithal edilen araçların yaş sınırı’, ‘geçmişte olduğu gibi KDV oranının yüzde 20’den 5’e düşürülmesi’ gibi taleplerde bulundu.

Galericiler ne dedi?

Ali Paşa (Paşa Oto Galeri):

“Navlun ücretleri çok yükseldi, yeni üretimler adeta durdu, bu durum ikinci ellerin fiyatlarını da çok çıkardı”

“Olan araçların mevcut fiyatları dövizden dolayı çok yükseldi. Yurt dışı piyasasında araç bulmak çok zor, bulduğumuz araçlar ise çok pahalı. Yol parası yani navlun ücretleri çok yükseldi. Global olarak araba üretimi pandemiden dolayı çok yükseldi, yeni üretimler adeta durdu, bu durum ikinci ellerin fiyatlarını da çok çıkardı. Galericilik şu anda ülkede donmuş bir sektördür. Galeriler çok arttı, marketten fazla araba satıcısı var. Sektör büyük çıkmazda.”

Mustafa Karaoğlan- Karaoğlan oto galeri:

“Sektör çok geriledi, navlun ücretleri ve vergiler büyük sıkıntı, TL’nin değer kaybı en büyük etken”

“Sektörde çok büyük sıkıntılar var. Pandemi sonrası Nakliye Ücretiyle ilgili büyük değişiklikler oldu. Japonya’dan gelecek olan bir araç için 2 bin 700 Sterlin, İngiltere’den gelen bir araç için 700 Sterlin navlun ücreti ödenir oldu. Japonya’dan ülkeye araç ithalatı neredeyse durdu. Son üç yıldır araç getirmedik. İngiltere’deki araç fiyatları ise 2’ye katlandı. Yeni üretim azaldı, ikinci el araca talep çok arttı. Dünyada elektrikli araca geçiş planlanıyordu ama pandemiyle bu da sekteye uğradı. Bu fiyatları etkileyen birçok etken var. Biz elektrikli araca geçmeye altyapı olarak da hazır değiliz. Sektör geriledi, en büyük nedeni ise TL’nin değer kaybıdır. Uzakdoğu ve Avrupa’daki pahalılık ikinci bir darbedir.

10 bin STG’ye sattığım bir aracın 5 bin Stg’yi devlete vergi olarak verdim, yeni alacağım aracı yurt dışından zaten 10 bin Stg’ye alacağımı öngörürsek, bu satışların da yüzde 100’ün üzerinde olacağını düşününce; eldeki (ülkedeki) araç stoku bitince bu fiyatlar 2 katına çıkacak.”

Erem Enginsoy- OSHAN Otogaleri:

“Navlun ücretleri çok fazla arttı, KDV oranı geçmişte olduğu gibi %20’den 5’e çekilebilir”

“Navlun ücretleri çok fazla arttı, gümrük ücretleri de bu paralelde arttı, araç fiyatları servet oldu. İngiltere’den daha düşük navlun ödüyoruz ama araç fiyatları neredeyse 2’ye katlandı. Japonya’dan araç alımımız neredeyse durdu, İngiltere’ye yöneldik.

Şu an 10 bin Sterlin’e araç satıyoruz, ileri dönemde 12 bin Sterlin’e mal ettiğimiz araçları nasıl satacağız? Yaş sınırı yükseltilmeli, 5 yaştan 7 yaşa çıkarılmalı, KDV oranı geçmişte olduğu gibi %5’e çekilebilir. Gümrük rakamlarında çok korkunç rakamlar ödüyoruz. Sterlin konuşurken çok büyük görünmeyebilir ama bu TL’ye çevrilince çok büyük rakamlara ulaşıyor. Elimizdeki stok bitince ne yapacağız diye kara kara düşünüyoruz. İkinci el piyasa fiyatları da yükseldi. Sektör büyük bir çıkmazda, hükümet bir an önce el atmalı.”

Mustafa Üstüner (Mustafa Üstüner Oto Galeri):

“Pandemiden sonra navlunlarda yüzde 500 artış yaşandı, maliyetlerimiz çok yükseldi”

“Tüm fiyatlar arttı, navlun ücretleri, araç fiyatları, vergiler, tüm bunların üzerine de döviz ile TL’nin erimesi eklenince yüzde 300’lik bir gerileme oldu. Hükümet KDV indirimi, vergi indirimi gibi çalışmalar yapmalı. Pandemiden sonra navlunlardaki yüzde 500’lük artış ile tüm araç piyasasının artması oldu. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Şu an pandemiden önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında zaten fark oluştu, bir de ülkedeki stok bitince ne yapacağız bilmiyoruz. İlerleyen günlerde araç almak hayal olacak. Zaten 5, 6 ay önce getirdiğimiz bazı araçlara bu yükseliş yansımaya başladı. Eldeki stoklar tükenince aynı anda fiyatlar iki katına çıkacaktır. Bunun acilen devlet tarafından giderilmesi gerek. KDV %20’den %5’e düşürülmeli. Bu en azından moral motive olur. Ama şu an böyle bir çalışma yok, keşke olsa”