Serap ŞAHİN

UBP-YDP-DP Hükümeti, gelecek olan donmuş etin tarihini mevzuatla uydurmak için tüzükte değişikliğe gitti, ilgili kesimler “Verdikleri siparişi kitabına uyduruyorlar” yorumunu yaptı.

Gıda Maddeleri ve İlaçların Satışı Yasası altındaki "Besin Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü"nü onaylayarak, 31 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından tüzükte, “dondurulmuş ithal etin 8 ayı doldurmamış olacak şekilde ülkeye sokulabileceği kuralı”, "Ancak ithal edilen besin maddesinin dondurulmuş et ise en iyi kullanım süresinin 1/2'sini doldurmamış olacak şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sokulmaları gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmişti.

Değiştirilen tüzükle ilgili YENİDÜZEN’ konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Eski Bakanı Erkut Şahali; bir önceki tüzüğü hatırlattı, “Sağlıklı koşullarda satılabilmesi için gıda mühendislerinin ve veterinerlerin tavsiyesi bu yöndeydi” dedi “Gıdanın sağlıklı koşullarda tüketilebilmesine imkân sağlayacak bu tüzüğün bilimsel bir dayanağı olmak durumundadır” ifadelerini kullandı. Şahali, “Verdikleri siparişi kitabına uyduruyorlar” dedi.

Donmuş etin ne kadar eski tarihliyse o kadar ucuz olduğuna işaret eden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da, “Ucuz politikayla iş yapıyorlar” dedi.

İthal etin tarihinin 2024 yılında olsaydı çok daha pahalı olacağını belirten Naimoğulları, “6,5 Euro’ya 15 aylık eti aldılar. O yüzden tüzüğü değiştirdiler” dedi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Gıda Mühendisleri Odası ise konuyla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti, bilimsel dayanak olmadan açıklama yapmayacaklarını kaydetti.

CTP Milletvekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Eski Bakanı Erkut Şahali:

“Biz uyardıktan sonra kendilerine geldiler”

Bir önceki tüzükte donmuş et ürünlerinde genellikle kullanım süresinin 2 yıl olarak öngörüldüğüne işaret eden CTP Milletvekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Eski Bakanı Erkut Şahali, “Sağlıklı koşullarda satılabilmesi için gıda mühendislerinin ve veterinerlerin tavsiyesi bu yöndeydi. Buna bağlı olarak da ithal gelebilecek ürünün tarihinin 24 ayın 3’te biri olarak düzenlenmişti. Bu da en az 8 ay ederdi” dedi.

Zaman içerisinde donmuş et ürünlerinde 3 yıllık bir sürenin öngörüldüğüne dikkat çeken Şahali,

“Paket tarihiyle veya kesim tarihiyle son kullanma tarihi arasındaki zaman 3 yıla çıkarıldı.

Dolayısıyla 36 ay anlamına geliyordu” ifadelerini kullandı.

Niyetin gelecek olan ürüne göre mevzuatın düzenlendiğini belirten Şahali, “Bizim uyarımızdan önce düşünülmeliydi. Belli ki mevzuatı umursamadılar. Biz uyardıktan sonra kendilerine geldiler ve verdikleri siparişi kitabına uyduruyorlar” şeklinde konuştu.

Zaman ifadesi yerine kullanım süresinin tüzükte belirtildiğini ifade eden Şahali, “Gıdanın sağlıklı koşullarda tüketilebilmesine imkân sağlayacak bu tüzüğün bilimsel bir dayanağı olmak durumundadır.

Zaman bağlamında kesilen ürünün veya getirilecek olan ürünün imal tarihi veya hazırlandığı tarihle son kullanma tarihi arasında bir bağ kurulmuş olması lazım” dedi.

Şahali sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüzük ilk hazırlandığı yıllarda, o günün koşullarına bağlı olarak yapılmıştı. Dolayısıyla hükümet her konuda hesapsız olduğu gibi bu konuda da hesapsızdır. Kararı verdi, sonra işi kitabına uydurmaya çalışıyor maalesef.”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Ucuz politikayla iş yapıyorlar”

Donmuş etin ne kadar eski tarihliyse o kadar ucuz olduğuna işaret eden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Ucuz politikayla iş yapıyorlar” dedi.

İthal etin tarihinin 2024 yılında olsaydı çok daha pahalı olacağını belirten Naimoğulları, “6,5 Euro’ya 15 aylık eti aldılar. O yüzden tüzüğü değiştirdiler” dedi.

“Ben sağlıksızdır demiyorum ama 2 yıl önceye ait eti yemek kolay mı?” sorusunu soran Naimoğulları, “Tüzüğü değiştirmeseydiler getiremeyecektiler” şeklinde konuştu.

“Hayvancılar Birliği onayı olmadan ülkeye ithal et gelmeyecek”

Görüşmelerin devam ettiğini belirten Birlik Başkanı Naimoğulları, bugün Başbakan’la tekrar bir görüşme olduğunu söyledi, toplamda 42 ton donmuş kuzunun, 5 ton da donmuş kıymanın ülkeye geleceğini belirtti. İlk etapta 21 tonun ülkeye geleceğini dile getiren Naimoğulları, kalan 21 tonun da sürece yayılacağını söyledi.

Naimoğulları, “Bundan sonra eğer ülkeye ithalat gelecekse Hayvancılar Birliği'nin mutlak onayı olacak. Şu anda böyle bir protokol oluşuyor. Hayvancılar Birliği onayı olmadan ülkeye ithal et gelmeyecek” şeklinde konuştu.