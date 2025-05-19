Vavla’da konuklar hem müziklerle coştu hem de yerel yemeklerin tadına baktı

Murat OBENLER

Şirin Trodos köyü Vavla, 17 Mayıs Cumartesi üçüncü kez 10 farklı grup ve 3 sanatçının açtığı sergiden oluşan "Müzikal Gezinti"ye sahne oldu.

Normalde 50 civarında kişinin sürekli olarak yaşadığı köyde Vavla Kalkınma Derneği tarafından organize edilen 3. Müzikal Gezi’de adanın dört bir tarafından gelen farklı milletlerden müzikseverler eski köy evlerinin bahçeleri başta olmak üzere meydanlar ve parklarda kurulan 10 farklı sahnede müzik yapan 10 farklı grubu izleme imkanı buldu.

Yerel ürünlerin satıldığı stantlarla hem güzel yerli yiyecek-içeceklerin tadına bakan konuklar hem de çoğunluğu Kıbrıslılardan oluşan müzisyenlerin Afrika’dan Hindistan’a, Türkiye’den Yunanistan’a, Girit’ten Kıbrıs’a uzanan müziklerin keyfini çıkarttılar.

Her yaş grubundan müziksever geleneksel evlerin içine kurulan sahnelere ulaşmak için köyün eski sokaklarında adeta mekik dokurken hem köyü tanımış hem de eski Kıbrıs köy yaşamını yerinde gözlemlemiş oldu.

10 müzik grubu dönüşümlü olarak evlerdeki sahnelerde müziklerini icra etti

Lefkara Belediyesi başta olmak üzere bölge komitesi ve bazı şirketlerin de finansal desteğiyle gastronomi, turizm, müzik ve sergilerle desteklenen etkinlik "Müzikal Gezinti" çok iyi bir yerel agroturizm örneği olarak insanlara keyifli zamanlar yaşattı.

Vavla köyü müzisyenler Alexis Sunder,Androula,Byzantine Choir «Κοσμάς ο Μελωδός», Cemre Arca & Hayat Sebep,Gaba Project,To Kalesma, Kazandibi,Leftokaria,Mande Drummers,Pelva Naik ve yerel ressamlar Pascalis Anastasi, Carolina Souss ve Konstantinos Kyrtis'in eserlerinin yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yaptı.