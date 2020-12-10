Vatandaşın yeni hükümetten beklentisi:   "Ekonomiye bakın, krizdeyiz, alım gücü düştü"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kurulan UBP-DP-YDP ‘Azınlık’ hükümetinin kabinesini dün onayladı. Kurulan hükümet, önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak güven oylamasıyla salt çoğunluğu yakalaması halinde resmen göreve başlayacak.

Yeni kurulan hükümeti YENİDÜZEN’e değerlendiren yurttaşlar, ülkede birçok sorun olduğuna dikkat çekti. Özellikle ekonomi konusuna değinen vatandaşlar, alım gücünün günden güne düştüğünü belirterek, bu konuda daha fazla vakit kaybedilmeden ciddi adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Kimi yurttaş, geniş tabanlı bir icraat hükümetinin kurulmasının daha mantıklı olacağını savunarak, bir ‘Azınlık’ hükümeti kurulmasının, hem icraat, hem de yasalar açısından sıkıntı yaşanabileceğinin altını çizdi. Görüşlerini bildiren bazı vatandaşlar da, diğer hükümetlere olduğu gibi, bu hükümetlere de güvenmediğini ifade ederek, kurulan hükümetin halkı düşünerek adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Hükümet boşluğu ortadan kalkmış oldu

Bir önceki UBP-HP hükümetinin küçük ortağı Halkın Partisi’nin Parti Meclisi kararıyla hükümetten çekilmesi ve dönemin Başbakanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ülkede 2 aydır hükümet boşluğu yaşanıyordu. 2 ay boyunca mevcut bakanlar görevine devam etse de, hem Başbakan’ın olmaması, hem de Bakanlar Kurulu toplanıp, karar alamaması, sorunları daha da büyütüyordu. UBP-DP-YDP ‘Azınlık’ hükümetinin kurulmasıyla birlikte bu boşluk kalkmış oldu.

Vatandaş ne dedi?

Bülent Topbaş: “Ülkemizde sorun çok, özellikle ekonomi konusunda ciddi adımlar atılmalı”

“Ülkemizde bugün birçok sorun var ama bence en büyük problem ekonomidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki kez toplandı ama bir sonuca varamadı. İnsanların alım gücü her gün biraz daha düşmekte. Bunun dışında sağlıkla ilgili sorunlar var, yollarımız berbat. Ülkemizde sorun çok, bu sorunlar öyle 2 günde, 3 günde çözülmez ama yeni gelen hükümet, özellikle ekonomi konusunda ciddi adımlar atmalı.”

Ali Zurnacı: “Benim bu hükümetten de bir beklentim yok”

“Bence bu ülkedeki en önemli sorun adaletsizliktir. Düzen öyle yaratıldı ki, zengin daha fazla zengin oluyor, fakir de daha fazla fakir… Ne yazık ki, ülkemizde ekonomi diye bir şey kalmadı. Ben turist taşıyan bir şoförüm. Karantina meselesi olduğundan dolayı insanlar burayı pek tercih etmiyor. Genelde Güneyi tercih ediyorlar. Benim ticari taksim olmasına rağmen, ben o insanları alıp gezdiremiyorum. Şu anda ben güneye gideceksem, yolcu taşıyor olmam lazım. Eğer yanımda yolcu olmazsa gidemem. Kuzeyde de turist diye bir şey yok… Ben bugün evimi geçindirmek için para kazanmak zorundayım. Ben para kazanmak için ne yapayım peki? Biz bu sorunları aylardır dile getiriyoruz ama bizi kimse dinlemiyor. O yüzden benim bu hükümetten de bir beklentim yok.”

İbrahim Halil Uçar: “Seçim hükümeti yerine, icraat hükümeti kurulmalıydı”

“Bence bu dönemde bir seçim hükümeti yerine bir icraat hükümeti kurulması daha mantıklıydı. Şu anda hükümet kuruldu ama 10 ay sonra bir seçim olacak. Peki, bu hükümet 10 ayda ne kadar icraat yapabilecek? Önümüzde bir salgın gerçeği, bir de ekonomi gerçeği var. Özellikle bu iki konuda çok ciddi adımların atılması lazım.”

Sabri Fındık: “Erken seçim yapılarak daha geniş tabanlı bir hükümet kurulmalıydı”

“İki ay sonra bir hükümet kuruldu ama kurulan hükümet bir azınlık hükümeti ve yasaların ne olacağı belli değil. Mademki bir erken seçim düşünüldü ve 10 ay sonra yapılması planlanıyor, keşke şimdi yapılsaydı da daha geniş tabanlı bir hükümet kurulabilseydi. Şu anda öyle bir haldeyiz ki, ne onlar iş yapabilecek, ne de biz. O yüzden pek bir beklentim yok.”

Serkan Sakar: “Ekonomi batmış durumda…”

“Yeni kurulan bu hükümet halk için çalışmalı. Bundan önceki hükümetler bunu pek yapmadığı için bugün sorunlar büyüdü ve çözülemez noktaya geldi. Ekonomi batmış durumda… Eskiden aldığımız herhangi bir ürünü şimdi daha çok para harcayarak alabiliyoruz. Hem maddiyat yükseliyor, hem de insanların alım gücü düşüyor. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim.”

Ali Kocaemir: “Bekleyen yasalar, hayata geçirilmeli”

“Kurulan hükümet bir azınlık hükümeti olarak kuruldu. Halk olarak benim beklentim geçirilmeyi beklenen yasaları geçirmeleri ve halkın mağduriyetlerini gidermeleridir. Bir azınlık hükümeti kuruldu ama halkın çıkarlarını koruyacak yasalara diğer partilerin de onay vereceğini düşünüyorum. Bugün en büyük sorunumuz ekonomidir. Yasalar doğru şekilde çıkarıldığı zaman ekonomi de kendiliğinden düzelecektir düşüncesindeyim.”

Hüseyin Önlün: “Ben açıkçası bu hükümetten bir şey beklemiyorum”

“Biz halk olarak iyi adımlar atılmasını bekliyoruz da, bugüne kadarki tüm hükümetler bunu pek yapmadı. Aylardır işsiz olan insanlar var ama insanlar için hiçbir şey yapılmadı. Şu anda da bir azınlık hükümeti kuruldu, ben açıkçası bu hükümetten de bir şey beklemiyorum. İnsanların alım gücü günden güne düşüyor ama asgari ücretin yükseldiği yok. Şu anda yılbaşı arifesindeyiz, halkın cebi para görse, esnafın da görecek diğer sektörlerin de… Diğer taraftan, salgın gerçeği var. Bu dünyanın sorunu… Burada vaka sayısı azdı, bizi yönetenlerin aldığı yanlış kararlar yüzünden vaka sayımız yükseldi.”

Özhan Güzeloğlu: “Yüksek kazanç elde eden yerlerin vergileri yükseltilmeli”

“Bu ülkenin en temel sorunu ekonomide yaşanan sorunlardır. Döviz yükseliyor ve insanların aldığı maaşlar günden güne eriyor. Bence hükümetlerin yapması gereken, bu ülkede yüksek kazanç elde eden yerlerin vergileri yükseltilmeli. Bu böyle olunca doğal olarak fakirden daha az gelir elde edilebilecek. Bunun dışında, şu anda pandemi dönemindeyiz ama turizm konusunda ciddi adımlar atılmalı. Ülkeye turist gelirse, esnaf da kazanır, diğer sektörlerde kazanır. Umarım, bu gibi adımlar atılır ve halk biraz olsun rahatlar.”