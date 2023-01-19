Vatandaş değil ama seçmen
Geride bıraktığımız yerel seçimlerde seçmen kütüğüne kaydedilen bir şahsın vatandaş olmadığı ortaya çıktı, YSK oy kullanmasını engelledi. Ancak benzer vakaların olup olmadığı merak konusu halini aldı...
A+A-
Geride bıraktığımız yerel seçimler öncesinde, Mağusa’da S.Y. isimli şahsın KKTC vatandaşı olmamasına rağmen, seçmen kütüğüne kaydettirildiği ortaya çıkıtı.
23 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararında, söz konusu şahsın vatandaş olmadığı halde seçmen olarak kaydedildiği belirtilerek, sandıklara “oy kullanmasına izin verilmemesi” çağrısı yapıldı.
S.Y. isimli şahsın oy kullanıp kullanmadığı bilinmezken, gözden kaçan böylesi vakalar olup olmadığı merak konusu halini aldı.
Bu haber toplam 540 defa okunmuştur
Etiketler : Yüksek Seçim Kurulu, seçmen