Varol: “Gençlerimiz, çocuklarımız, sporcularımız ve bilim insanlarımız insan hakkı ihlaline maruz kalıyor”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan gençlerin, çocukların, sporcuların ve bilim insanlarının insan hakkı ihlaline maruz kaldığını vurguladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğe İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'nin (İİTOB) asli üyesi olarak katılan Varol, genel kurulla birlikte gerçekleştirilen “Bilgi, Deneyim ve Paylaşım Forumu”nda konuşma yaptı.

Konuşmasında, Kıbrıslı Türk olarak yaşanan en büyük sıkıntının dıştan maruz kalınan insan hakları ihlali olduğuna vurgu yapan Varol, gençlerin, çocukların, sporcuların ve bilim insanlarının insan hakları ihlaline maruz kaldığını kaydetti.

Uluslararası camianın desteğine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Varol, “Birlikten güç, bilgi, destek doğar; gençler yurt dışında insan hakları ihlalleri yaşıyorlar ve sporcularımız hiç bir aktiviteye ve yarışmaya katılamıyor.” dedi.

Varol, özellikle pandemi döneminde Kıbrıs Türk halkının çok büyük insan hakkı ihlaline uğradığına dikkat çekerek, ülkeye aşı gönderilmesi gibi sağlık konularında dahi saf dışı bırakılmaya çalışıldığını kaydetti.

Varol, toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, uluslararası camianın Kıbrıs Türk halkına destek vermesi yönündeki çağrısını yineledi.

Fotoğraf : Süleyman Önal (TAK)