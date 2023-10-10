"Varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Pile-Arçoz yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan, Pile-Arçoz yolunun yapımı konusunda mutabakata varılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

“KKTC ile BM Barış Gücü arasında Pile-Yiğitler yolunun yapılması için varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı” vurgulanan açıklamada, KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamanın “tümüyle” desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada, “insani bir proje niteliğindeki Pile-Yiğitler yolunun yapımının, ara bölgedeki karma Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşlarının kendi topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla on yıllardır gündemde olduğu” kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yolun yapılmasına ilişkin mutabakat, KKTC tarafının her daim ortaya koymakta olduğu yapıcı tutumun yeni bir örneğini teşkil etmektedir. KKTC’nin bu yaklaşımı, Ada’daki iki devletin işbirliğine dayanan yegane gerçekçi çözüm modelinin başarısına Türk tarafının sağlayacağı katkının da göstergesidir."

Açıklamada, Türkiye'nin KKTC ile yakın eşgüdüm içerisinde bu hususun takipçisi olmaya devam edeceği vurgulandı.