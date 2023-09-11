Valizden şarjör ve mermi çıktı, tutuklandı

Polis, Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isteyen A.M isimli kişinin valizinde bir adet tabanca şarjörü ve 15 adet canlı mermi buldu. Zanlı polis tarafından tutuklandı, söz konusu şarjör ve mermiler emare alındı.

Eşini darp etti, kaburga kemiğini kırdı!

Güvercinlik’te eşi G.K’yi ciddi şekilde darp edip, karburga kemiğini kuran Ö.A tutuklandı.

Polis, “vahim zarar ve ciddi darp” suçlamasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Kanunsuz avlayan 2 kişiye yasal işlem

Hamitköy’de dün ava açık bölgede kanunsuz avlayan 2 kişi tespit edildi. Polis, iki kişi hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

İskele-Gazimağusa anayolunda kaza: Bisiklet sürücüsü yaralandı

İskele-Gazimağusa anayolunda, 60 yaşındaki Ömer Sarığoğlu, yönetimindeki bisiklet ile yolun solundaki banket içerisinde Ötüken çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu bisikletinin hakimiyetini kaybederek sol şerit içerisine doğru düştü.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Ömer Sarığoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ kalça kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Tatlısu Geçitkale anayolunda kaza: Alkollü sürücü tutuklandı

Tatlısu-Geçitkale anayolu üzerinde, 29 yaşındaki Cemil Yaramaz, 232 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki BZ 969 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada Çınarlı yol kavşağı yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği ve mümkün mertebe yolun solunu tutmaması sonucu sonucu o esnada karşı istikametten gelen 26 yaşındaki Burhan Boya yönetimindeki RZ 183 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan RZ 183 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Esra Betül Boya, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. BZ 969 plakalı araç sürücüsü Cemil Yaramaz ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.