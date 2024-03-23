Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin narenciye konusunda hiçbir çalışma yapmadığını vurgulayarak, “Valencia için kriz kapıda” dedi.

Gulamkadir yaptığı yazılı açıklamada, kesim ekiplerinin işçilerinin çalıştırılmadığını, ekiplerin ise iş yokluğu nedeniyle Türkiye’ye gönderildiğini söyledi. Üçüncü ülkelerden işçi getirme iddialarının da olduğunu belirten Gulamkadir, CTP Güzelyurt İlçesi olarak konunun takipçisi olacaklarının bilgisini verdi.

Açıklama şöyle:

“Ülkeyi her sektörde kaosa sürükleyenler, hala aynı düşünceyle hareket etmektedirler. Süreci yönetemeyenler, bunun bedelini üreticiye, kontraktörlere, işçiye, ihracatçıya ve esnafa ödetmeye çalışmaktadırlar. İhracatta en önemli ürünlerden biri olan narenciyede kaos yaşanmadan gün geçmemektedir. Ülkeyi yönettiğini iddia eden “hükümet”, sektörü baltalamak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam etmektedir. Valencia için de kriz kapıdadır.

Burada izinli bir şekilde bulunan, yaklaşık 27 ekipten oluşan 750 civarı kesim ekiplerinin işçileri çalıştırılmıyor, çalışamayan ekipler ise iş yokluğu nedeniyle Türkiye’ye geri dönüyor veya dağılıyor. Sonrasında ise yeterli sayıda işçimiz yok denilip, üçüncü ülkelerden yetisi olup olmadığı bilinmeyen işçiler getirilmeye çalışılıyor. Dört ay sonra sona erecek sezondan sonra getirilen işçilerin akıbetiyle ilgili ciddi iddialar söz konusudur. Bu iddialar, getirilecek işçilerin teminat mektupsuz getirileceği, belirli şirketlere imtiyazların olduğu, gelecek kişilerden gelmeden komisyon alma ve sezon sonrası tamamlanacak iş sonrasında kaçak işçi veya insan kaçakçılığına kadar ilerleyen bir süreçten bahsedilmektedir.

Bugün, kontraktörler birlikleri tarafından yapılan uyarı grevinin ardından gerçekleşen toplantıda verilen sözlerin yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildirir, tüm sektör paydaşlarına yalnız olmadıklarını, bu ülkeyi hep birlikte ayağa kaldırmak için CTP olarak yanlarında olduğumuzu hatırlatmak isteriz.”