Vakıflar Örgütü’ne atamalar

Bakanlar Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din iş eri Dairesi Yönetim Kurulu’nun yeniden olmasına ilişkin karar aldı.

Buna göre; Vakıflar Örgütü ve Din işleri Dairesi Yönetim Kuruluna Başkan olarak atanan Durali Elal ile üye olarak atanan Kenan Akın , Servet Şahan ve Ayhan KIlıçaslan bu görevlerinden alındı.

Yerlerine Selahaddin Bayırkan’ın (Başkan) , Mustafa Tümen, Mehmetali Ekemen ve Mehmet Ortak’ın üye olarak atanmalarına, üye olarak atanan Mehmet Tunçtürk, Atilla Mahmutoğlu ve Hakan Fellahoğlu'nun ise üyelik görevlerine devam etmelerine karar verildi.