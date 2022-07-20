Vakıflar Örgütü’ne atamalar
Bakanlar Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din iş eri Dairesi Yönetim Kurulu’nun yeniden olmasına ilişkin karar aldı.
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Bakanlar Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din iş eri Dairesi Yönetim Kurulu’nun yeniden olmasına ilişkin karar aldı.
Buna göre; Vakıflar Örgütü ve Din işleri Dairesi Yönetim Kuruluna Başkan olarak atanan Durali Elal ile üye olarak atanan Kenan Akın , Servet Şahan ve Ayhan KIlıçaslan bu görevlerinden alındı.
Yerlerine Selahaddin Bayırkan’ın (Başkan) , Mustafa Tümen, Mehmetali Ekemen ve Mehmet Ortak’ın üye olarak atanmalarına, üye olarak atanan Mehmet Tunçtürk, Atilla Mahmutoğlu ve Hakan Fellahoğlu'nun ise üyelik görevlerine devam etmelerine karar verildi.
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Etiketler : RESMİ GAZETE, Vakıflar Örgütü