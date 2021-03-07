Vakıflar İdaresi'nin yasa tasarısı mecliste görüşülecek

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu, yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak toplantının gündeminde, Genel Kurul tarafından bir daha görüşülmek üzere komiteye geri verilen “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili İle İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” bulunuyor.